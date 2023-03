Senar capacitou 2,6 mil pessoas ao longo da feira

Cerca de 2,6 mil produtores e trabalhadores rurais passaram pelas oficinas oferecidas pelo braço gaúcho do Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (Senar-RS) na 23ª Expodireto Cotrijal. Na feira, realizada de 6 a 10 de março, em Não-Me-Toque, foram ofertados treinamentos sobre uso de drones e manejo do solo, duas das mais atuais e importantes modalidades de capacitação nos contextos tecnológico e climático do estado.

Formar mão de obra capacitada para o meio rural é o papel primeiro do Senar. E para explorar as potencialidades de equipamentos cada vez mais modernos e de alta tecnologia, é preciso investir em quem irá operá-los, diz o coordenador de Apoio Estratégico, Umberto Moraes.

"Para operar um drone, é preciso respeitar normas de aviação, a legislação da Associação Nacional de Aviação Civil (Anac), observar cuidados específicos, como uso de equipamentos de proteção individual (EPI). Drones são ferramentas auxiliares importantes. Monitoram e fazem aplicação de insumos em áreas específicas das lavouras. Mas, com baixa autonomia, não substituem um pulverizador, por exemplo. O produtor é tecnificado, do pequeno ao grande. Então, esse conhecimento precisa ser multiplicado a serviço da propriedade".

O coordenador do Senar-RS também destacou a importância da oficina sobre manejo do solo para a obtenção de melhor rendimento nas lavouras. Com boa estrutura radicular e solos menos compactados, o estresse hídrico das plantas é menor.

"Raízes mais profundas buscam água onde outras já não alcançam. Sabemos que é preciso melhorar os processos de irrigação e a legislação ambiental, mas também é fundamental um bom sistema de solos. Técnicas como o plantio direto e a rotação de culturas, mantendo o solo sempre coberto são muito valiosas. Por isso temos de valorizar o Programa Duas Safras. A área de trigo aumentou muito no período anterior, gerando ótimos resultados ao produtor e ajudando a mitigar as perdas com a soja e o milho, por causa da estiagem", diz Moraes.

Ele calcula que cerca de 170 pequenos grupos tenham sido orientados no estande do Senar durante o período da Expodireto. Somente no ano passado, o Serviço alcançou um público estimado em 100 mil pessoas, abordando especialmente a aplicação correta e segura de defensivos agrícolas, para quase 10% do total. Mas outras áreas, como educação ambiental, tratores agrícolas, operação e manutenção de colheitadeiras e manejo de ovelhas também tiveram importante demanda.

"Nós também oferecemos aos associados um programa de Assistência Técnica e Gerencial (ATeG), por meio do qual os produtores rurais podem explorar novas ferramentas que fazem seus negócios crescerem. Acompanhamento técnico durante dois anos é feito diretamente nas propriedades, conduzido por agentes especializados em levar soluções individuais para cada demanda", acrescenta Moraes.

O serviço permite aprimorar técnicas e gerenciamento, tornando a produção mais eficiente e rentável.