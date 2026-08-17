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CapaExpoagas

Publicada em 17 de Agosto de 2026 às 06:00

Conhecimento e inovação marcam a Expoagas; confira a programação

Empreendedor Léo Simão

Empreendedor Léo Simão

Expoagas/Divulgação/JC
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JC
JC
Além da tradicional feira de negócios, a Expoagas oferece uma programação robusta de palestras, painéis e debates dedicados aos principais temas que moldam o futuro do varejo. Inovação, comportamento do consumidor, gestão de pessoas, liderança, tecnologia, inteligência artificial, reforma tributária e os desafios econômicos que impactam o setor estão entre os assuntos em destaque.

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