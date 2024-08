Expoagas da superação anima setor supermeradista

Realizada desde 2001 no Centro de Eventos da Fiergs, em Porto Alegre, a Convenção Gaúcha de Supermercados - Expoagas 2024 chega a sua 41ª edição superando os recordes históricos de público e de negócios registrados no ano passado. Afetada pelas enchentes de maio, a sede da Federação das Indústrias do Rio Grande do Sul é mais uma vez o palco do encontro, ainda que com adaptações devido aos prejuízos estruturais trazidos pela maior catástrofe climática do Estado.

A feira deverá movimentar R$ 700 milhões em negócios nos três dias, recebendo 63 mil visitantes de toda a cadeia do abastecimento. O evento tem um roteiro de homenagens e reconhecimentos a empresas, entidades e personalidades que atuaram de forma decisiva na retomada da economia gaúcha após as enchentes e que integram o projeto Ajuda Sul, deflagrado pela Agas em parceria com outras instituições para auxiliar na reconstrução do Estado.

A Expoagas 2024 tem, nesta edição, o tema "Superação é a nossa marca".

A primeira mudança na estrutura do evento se deu no palco das palestras magnas da convenção. Originalmente realizadas no Teatro do Sesi, anexo à feira de negócios, o ciclo de capacitação ocorre em uma arena montada no estacionamento do Centro de Eventos, com estrutura provisória sob lonas. A nova estrutura tem capacidade para 600 lugares sentados, além de uma área contígua que funcionará como camarim para os painelistas. Na feira de negócios, a estrutura é semelhante a das edições anteriores - a única mudança é no modelo de fornecimento de energia, através de geradores, e de internet, totalmente cabeada. O pavilhão principal da feira de negócios tem o mesmo número de expositores de 2023, mas os estandes obedecem a regramentos mais rígidos de peso, tamanho e estrutura.

Ao todo, são 496 expositores de produtos, equipamentos e serviços para o setor varejista, com destaque para fornecedores de alimentos, produtos de limpeza, de equipamentos, de bebidas e outros. Entre os estandes, a maioria (72%) mais uma vez é de empresas gaúchas, fato comemorado pela diretoria da Agas. Além disso, mais uma vez, a associação comercializou pequenos estandes pré-projetados, de 4m² e 9m², com condições especiais que garantem a participação de pequenas empresas na mostra.