Rubinho, Maju, Carpinejar e Dado Schneider estão entre as atrações

Expoagas 2024 conta com debates e palestras com empresários, consultores e conferencistas renomados, como o ex-jogador Paulo César Tinga, o ex-piloto Rubens Barrichello, os jornalistas Maju Coutinho e Fabrício Carpinejar e os palestrantes Dado Schneider e Arthur Igreja. Desde ontem, o ciclo de qualificação daconta com debates e palestras com empresários, consultores e conferencistas renomados, como o ex-jogador

Durantes as tardes da convenção, o Centro de Aperfeiçoamento Técnico (CAT), em auditório para 300 pessoas, reúne especialistas de áreas específicas do varejo, com experts em temas como arquitetura, gerenciamento por categorias, trade marketing, tributação e gestão de recursos humanos. Integrantes do cronograma, o Agas Mulher e o Agas Jovem, respectivamente, destacam lideranças femininas e sucessores do setor supermercadista gaúcho.

A programação jovem é ainda mais abrangente, com a realização do II Encontro Nacional de Jovens Supermercadistas desde o dia 17 de agosto, em roteiro prévio à Expoagas que incluiu visita a pontos turísticos da Serra, a supermercados e a fornecedores.

Na programação feminina, o Agas Mulher tem as consultoras Fernanda Tochetto, Cynthia Requena e Manuela Bordasch falando sobre liderança e carreira.