A origem do Dia do Médico tem referências religiosas. O dia 18 de outubro é a data de nascimento de Lucas, que escreveu parte do Novo Testamento da Bíblia.

Ele passou parte de sua vida curando as pessoas por onde passava, motivo pelo qual foi estabelecido como padroeiro da medicina.

Em homenagem a São Lucas, a data de seu nascimento foi escolhida como o dia do médico, profissional que estuda a ciência e as técnicas para se fazer a cura.

As técnicas de medicina mais antigas são dos povos da Mesopotâmia, bem antes da era cristã. Registros mostram que por volta dos anos 1700 e 1200 a.C. já eram realizados alguns procedimentos cirúrgicos.

Na mesma época, a Índia era possuidora de técnicas mais avançadas, pois retiravam tumores e cálculos de vesícula.

Mas antes das técnicas medicinais surgirem, a medicina estava voltada para os rituais de magia, sendo que aos poucos foram se desenvolvendo estudos sobre a ciência, sendo adaptados aos recursos da tecnologia.

Com o passar dos anos, as especialidades foram surgindo, pois cada vez mais aumentavam os recursos utilizados nos tratamentos. As primeiras áreas foram da psiquiatria, pediatria e cardiologia. Mas o grande salto da profissão foi a partir do século 16, com a descoberta do microscópio. Porém, somente no século 20 que houve grandes conquistas como estudos da genética, microbiologia, bioquímica e outras áreas, onde foram desenvolvidas técnicas minuciosas de avaliação, possibilitando identificar as causas de várias doenças, tornando suas curas mais viáveis. As informações foram compiladas do site Mundo Educação, do UOL.