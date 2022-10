"Saúde ganha mais importância na vida das pessoas"

Neste ano, a Unimed Federação/RS completou cinco décadas de fundação. A missão intitulada "50 anos na estrada, rumo ao futuro" teve como objetivo reconhecer a história e alinhar as ações com os pés no presente e olhos no futuro, buscando fortalecer a união do Sistema Cooperativo Empresarial Unimed-RS.

Na entrevista a seguir, o presidente da Federação das Unimeds do Rio Grande do Sul, Nilson Luiz May, fala sobre essa data e sobre o mercado.

Dia do Médico - Como avalia esses 50 anos de Unimed Federação?

Nilson Luiz May - Acredito que o cronograma, iniciado em outubro de 2021 e encerrado em setembro de 2022, permitiu identificar in loco nossas fortalezas, desafios e oportunidades, a partir do contato direto com dirigentes e cooperados de nossas 27 Singulares e demais empresas do Sistema, num modelo semelhante ao que havíamos desenvolvido no 35º aniversário da Federação/RS, em 2007. Estando na estrada, sentindo o batimento cardíaco de cada cooperativa, seu crescimento e particularidades, consolidamos a convicção de que a capilaridade da Unimed no RS, ao dispor de estruturas de saúde em 100% das regiões do Estado, levando assistência médica de qualidade às pessoas, bem como nosso envolvimento com as comunidades, são diferenciais da marca e ajudam a explicar nossa liderança de mercado. Ciente de que cabe à Federação/RS representar, assessorar, estimular e liderar o desenvolvimento da Unimed no Rio Grande do Sul, entendo que as visitas mostraram que juntos somos fortes e temos um caminho de crescimento sustentável pela frente, respeitando os princípios cooperativistas e atentos às demandas da nova economia.

DM - O Dia do Médico 2022 está revestido de um significado especial por causa do cinquentenário da federação?

May - Sim, está. Porque, afinal, somos uma cooperativa de médicos, que gera trabalho para o médico e hoje conta, só no Rio Grande do Sul, com mais de 15,7 mil cooperados, responsáveis por atender 1,9 milhão de pessoas. No Brasil, somos 118 mil médicos cooperados, representando o maior sistema cooperativista de saúde do mundo. Mais do que a imponência dos números, vale frisar, nessas cinco décadas de existência, a Unimed Federação/RS sempre primou pelo ser humano, pois, se de um lado estamos falando de profissionais que prezam pela excelência e o cuidado, na ponta estão os beneficiários desse processo, ou seja, os clientes/pacientes. É com foco nessa relação, que permeia elementos como inovação, tecnologia e ESG (boas práticas sociais, ambientais e de governança), que embasamos nosso trabalho.

DM - Como está a Federação das Unimeds do Rio Grande do Sul em 2022 e o que é possível projetar para 2023?

May - A Unimed Federação/RS, bem como o Sistema Unimed-RS, por ela liderado, superou com segurança e solidez os desafios impostos pela pandemia e manteve sua rota de crescimento em 2022, com foco no cuidado, nas pessoas e na gestão. Graças a processos bem definidos e condutas adequadas, integrando todo o Sistema, não deixamos nossos beneficiários desatendidos no auge da crise pandêmica; pelo contrário, expandimos a força de trabalho e ampliamos investimentos em serviços de saúde nas diferentes regiões do Rio Grande do Sul, elementos que nos deram base importante para o futuro - como, por exemplo, nossa telemedicina, implantada no começo da pandemia e que, por sua eficiência, segue em pleno funcionamento e em expansão, mostrando que esse modelo veio para ficar. O trabalho construído ao longo dos anos permite seguirmos otimistas e em evolução, alargando horizontes. Exemplo é a nossa holding, a RS Empreendimentos S/A, empresa com participação de 100% das Unimeds gaúchas constituída no fim de 2021 e que, em 2022, deu seus primeiros passos, atrelando capital e trabalho com o objetivo de buscar novos negócios, com vistas à sustentabilidade financeira e à remuneração do médico cooperado. Mesmo com as adversidades impostas por um cenário econômico incerto e pela necessidade de adaptação constante, que exigem uma gestão ainda mais atenta em relação aos custos assistenciais, mantivemos o Sistema em movimento, ampliando serviços e trabalhando para sermos cada vez mais uma cooperativa com foco na saúde e bem-estar das pessoas, o que gera excelentes perspectivas para 2023 e para os próximos anos.

DM - O número de médicos cooperativados está crescendo? Em quanto?

May - O número de médicos cooperados se mantém estável, o que é um excelente indicador. Significa que nosso médico permanece conosco por muito tempo. Aqueles que eventualmente venham a sair, por aposentadoria, por exemplo, são repostos por novos entrantes. Temos, como reforço ao universo de mais de 15,7 mil médicos, uma cooperativa de trabalho médico, a Unicoopmed, que presta serviços às Unimeds, cobrindo eventuais necessidades de plantões e de especialidades. Resolvemos, dentro do próprio Sistema, nossas necessidades para manter o padrão de atendimento ao cliente.

DM - Como está o total de clientes? Com a pandemia, as consultas estavam represadas. Como está atualmente?

May - Nosso número de beneficiários também vem estável há bastante tempo, registrando oscilações conforme o cenário econômico. Neste pós-pandemia, podemos dizer que, graças a uma comunicação transparente, e um olhar atento e a negociações individualizadas, observamos um crescimento, justificado, também, pela importância que a saúde vem ganhando na vida das famílias. Sobre o número de consultas, de fato, constatou-se, ao longo de 2022, que muitos procedimentos eletivos "represados" voltaram à "normalidade", o que aumentou os custos e exigiu inteligência de gestão. Temos, no entanto, conseguido gerir nossas cooperativas de forma eficiente. Vale frisar, ainda, que os preços dos insumos também subiram, e só não fomos mais afetados em razão do trabalho articulado da nossa Unimed Central-RS, que garante o abastecimento dos serviços e a negociação de valores pelo volume.