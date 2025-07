Sicredi reforça papel estratégico no apoio ao agricultor gaúcho

Sicredi desenvolvimento do campo e à manutenção da atividade rural em todas as regiões.



Com atuação presente em 97% do território gaúcho, o Sicredi vem ampliando, ano após ano, as soluções financeiras e não financeiras para atender às demandas dos associados. No crédito rural, é, hoje, o segundo maior operador do Plano Safra no Brasil. No Rio Grande do Sul, o Sicredi encerrou o Plano Safra 2023/2024 com mais de 172 mil operações realizadas. O volume liberado chegou a R$ 18,6 bilhões, valor que representa crescimento em relação ao ciclo anterior. Somente no Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (Pronaf), o Sicredi financiou, no mesmo período, R$ 6,4 bilhões, totalizando 108 mil operações, o equivalente a 63% de todos os contratos realizados no estado. De acordo com o IBGE, dos mais de 365 mil estabelecimentos agropecuários gaúchos, 80% são classificados como de agricultura familiar. No Brasil, mais de 15 milhões de pessoas estão envolvidas com atividades agropecuárias, segundo dados do último Censo Agropecuário do IBGE. A força desse setor é evidente não apenas pelo volume de produção, mas também pelo impacto social e econômico, especialmente entre os pequenos produtores e agricultores familiares, que representam cerca de 77% dos estabelecimentos rurais nacionais. Em meio a esse cenário, o Sicredi se consolida como um dos principais elos estratégicos de apoio ao desenvolvimento do campo e à manutenção da atividade rural em todas as regiões.

“O Sicredi é uma das instituições que mais fomentam o agronegócio no país, e os resultados do Plano Safra reforçam seu protagonismo no apoio ao agricultor, especialmente no Rio Grande do Sul. Além disso, a forte atuação em toda a cadeia produtiva e a proximidade com os associados são elementos fundamentais para garantir o incentivo ao desenvolvimento local e regional. O crescimento constante nas operações a cada ano confirma o compromisso genuíno do Sicredi em levar, ao maior número de produtores, a oportunidade de crescimento econômico sustentável e a manutenção da atividade rural”, reforça o presidente da Central Sicredi Sul/Sudeste, Márcio Port.

Esse compromisso vai além dos números. A essência cooperativista do Sicredi mantém a instituição conectada com a realidade do campo, priorizando o atendimento próximo, as necessidades locais e a personalização dos serviços. Além das linhas de crédito, os agricultores contam com consultoria, seguros, soluções para inovação, capacitações técnicas e programas de educação financeira voltados diretamente para a comunidade rural. "Todo esse apoio contínuo é fundamental para manter a sustentabilidade, estimular a sucessão rural e garantir novas gerações de agricultores gaúchos," conclui Port.

Parceria no campo

Histórias como a do associado Tiago Pastore, de Antônio Prado, região de atuação da cooperativa Sicredi Ibiraiaras RS/MG, evidenciam na prática o impacto dessa parceria. Quando Tiago assumiu, ao lado dos pais, a propriedade da família, a principal renda vinha do frigorífico e da criação de bovinos de corte. Diante das dificuldades financeiras, a família encontrou na fruticultura uma oportunidade de recomeçar, contando com o apoio da cooperativa para viabilizar o financiamento inicial, implantar os pomares e adquirir máquinas e equipamentos.



À medida que a produção cresceu, o Sicredi seguiu presente: por meio de novos financiamentos, foi possível ampliar a infraestrutura, construir um pavilhão moderno e instalar câmaras frias para o armazenamento adequado da colheita. “Sem o apoio do Sicredi, não teríamos conseguido dar esse passo tão importante para mudar o rumo da propriedade. A cooperativa sempre esteve do nosso lado, nos momentos mais difíceis e também nas conquistas, e isso faz toda a diferença”, destaca Tiago. O empenho da família, somado ao suporte constante da cooperativa, foi e continua sendo essencial para o sucesso e a continuidade do empreendimento rural, que hoje segue gerando trabalho, renda e oportunidade na região.



Assim como Tiago, milhares de agricultores reforçam, todos os dias, a importância da cooperação para o fortalecimento da produção rural no Rio Grande do Sul. Segundo o último Censo Agropecuário do IBGE, aproximadamente 990 mil pessoas estavam ocupadas diretamente em estabelecimentos agropecuários no estado, número que inclui produtores, familiares e trabalhadores envolvidos nas mais diversas atividades do campo. É para cada um deles que o Sicredi segue reafirmando seu compromisso de estar sempre junto, valorizando a terra, a tradição e o futuro das famílias gaúchas.