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CapaDia do MédicoMedicina

Publicada em 15 de Outubro de 2026 às 13:27

Unicred busca aliar cooperativismo com o bem-estar dos médicos

"Ver que tantos médicos têm reservado tempo para o cuidado pessoal é muito positivo", afirma Dr. Remaclo Fischer

"Ver que tantos médicos têm reservado tempo para o cuidado pessoal é muito positivo", afirma Dr. Remaclo Fischer

UNICRED/REPRODUÇÃO/JC
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Jamil Aiquel
Jamil Aiquel Repórter
Criada em 1989 no município de Casca, no interior do Rio Grande do Sul, a Unicred surgiu a partir da iniciativa de um grupo de médicos que buscava instituir um modelo financeiro voltado ao setor da saúde. Após mais de três décadas, o sistema cooperativo expandiu sua atuação, mantendo a classe médica como o principal foco de sua estrutura corporativa e de negócios.

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