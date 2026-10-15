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Publicada em 15 de Outubro de 2026 às 13:23

Medicina enfrenta queda na remuneração e novos desafios financeiros, avalia CEO da Unicred Porto Alegre

João Batista Loredo atribui questões econômicas à formação excessiva de profissionais

João Batista Loredo atribui questões econômicas à formação excessiva de profissionais

Unicred Porto Alegre/Divulgação/JC
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Gabriel Margonar
Gabriel Margonar
A medicina brasileira passa por transformações que vão além dos avanços científicos e tecnológicos: o crescimento do número de profissionais, a pressão sobre a remuneração e a necessidade de administrar consultórios e clínicas como empresas têm imposto novos desafios financeiros à categoria. Na avaliação do CEO da Unicred Porto Alegre, João Batista Loredo, embora a profissão continue oferecendo boas oportunidades, as condições de trabalho e de remuneração já não são as mesmas de décadas anteriores.

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