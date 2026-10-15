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CapaDia do MédicoVale Do Sinos

Publicada em 15 de Outubro de 2026 às 13:31

Ao completar 30 anos, Doctor Clin investe em estruturas no Vale do Sinos

Obras avançadas no complexo da instituição em São Leopoldo

Obras avançadas no complexo da instituição em São Leopoldo

Christian Jung/Divulgação/JC
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Eduardo Torres
Eduardo Torres Repórter
Ao completar 30 anos de atuação, a Doctor Clin, que hoje é parte central do sistema de saúde DC Group, avança na construção do seu complexo hospitalar próprio no bairro Cristo Rei, em São Leopoldo. Com investimento de R$ 221 milhões, a perspectiva é de que a estrutura seja inaugurada em 2028. A empresa projeta ainda outros R$ 79 milhões a serem investidos até 2028 em Novo Hamburgo, também no Vale do Sinos, entre a construção de um novo Pronto-atendimento e um Hospital-dia.

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