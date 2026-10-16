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Publicada em 16 de Outubro de 2026 às 00:15

São Lucas quer ser o melhor hospital-escola da região Sul até 2029

Cinquentenário terá revitalização da fachada e outras melhorias

Cinquentenário terá revitalização da fachada e outras melhorias

/HSL/Divulgação/JC
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Cássio Fonseca
Cássio Fonseca Repórter
Prestes a completar 50 anos, no dia 29 de outubro, o Hospital São Lucas (HSL) da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (Pucrs) entra em nova fase de crescimento, integração com a universidade e desenvolvimento da marca. Conforme o diretor-geral Evandro Moraes, a meta é consolidar-se como o melhor hospital-escola da região Sul do Brasil até 2029. Na toada das comemorações pelo cinquentenário, a estrutura passará, nas próximas semanas, por revitalização da fachada.

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