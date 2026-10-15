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Publicada em 15 de Outubro de 2026 às 13:49

Entre tecnologia, formação e mercado, os desafios da Medicina

"Nos momentos de crise, a tecnologia tende a se desenvolver", diz Marcelo Matias

"Nos momentos de crise, a tecnologia tende a se desenvolver", diz Marcelo Matias

Artur Koch/JC
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Ana Esteves
Nessa entrevista, concedida com exclusividade para Jornal do Comércio, o presidente do Sindicato Médico do Rio Grande do Sul (Simers), Marcelo Matias, critica expansão de cursos sem estrutura adequada, alerta para a precarização do trabalho médico e defende mudanças na formação profissional. Ao mesmo tempo, projeta avanços tecnológicos que devem transformar a assistência à saúde.

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