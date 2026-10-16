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Publicada em 16 de Outubro de 2026 às 00:15

Expansão dos cursos de Medicina amplia debate sobre qualificação profissional

Expansão dos cursos de Medicina traz para o debate a qualidade do ensino, a formação e a avaliação

Expansão dos cursos de Medicina traz para o debate a qualidade do ensino, a formação e a avaliação

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Ana Esteves
A expansão dos cursos de Medicina no Brasil amplia o acesso à graduação e impõe desafios à qualidade do ensino, à formação prática dos futuros profissionais e à capacidade de fiscalização das instituições. Ao mesmo tempo em que a Inteligência Artificial (IA), a robótica e outras ferramentas digitais transformam a assistência à saúde, o setor precisa garantir que os avanços tecnológicos sejam acompanhados de conhecimento clínico consistente e de condições adequadas de aprendizagem.
Para o médico de família e diretor do Sindicato Médico do Rio Grande do Sul (Simers) William Adami, "o crescimento da oferta de vagas sem controle efetivo sobre a qualidade pode comprometer a formação dos profissionais, mas também a assistência prestada à população".

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