Hospitais ampliam investimentos e modernizam a saúde no Rio Grande do Sul

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Publicada em 16 de Outubro de 2026 às 00:15
O setor hospitalar gaúcho vive um período de investimentos voltados à ampliação da capacidade de atendimento, à modernização da infraestrutura e à incorporação de novas tecnologias. Em diferentes regiões do Estado, instituições de saúde estão colocando em prática projetos que buscam acompanhar as necessidades da população, qualificar os serviços e preparar suas estruturas para os desafios dos próximos anos.