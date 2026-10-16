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CapaDia do MédicoFormação Profissional

Publicada em 16 de Outubro de 2026 às 00:15

Medicina exige atualização permanente em meio à revolução da informação

Médicos buscam atualização diante dos avanços da ciência e tecnologia

Médicos buscam atualização diante dos avanços da ciência e tecnologia

/freepik.com/jc
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Ana Esteves
A formação de um médico não termina com a graduação, com a residência ou ao se especializar. Ao longo de toda a carreira, estudar é uma exigência da profissão, impulsionada pelo avanço da ciência, pela descoberta de novas tecnologias e pela revisão de protocolos que orientam diagnósticos e tratamentos. Se, há algumas décadas, o acesso ao conhecimento dependia de bibliotecas, livros e publicações científicas de circulação restrita, hoje artigos internacionais, plataformas digitais e ferramentas de Inteligência Artificial estão a poucos cliques de distância. O desafio é encontrar informação e, ao mesmo tempo, identificar o que realmente contribui para uma prática médica segura e eficaz. 

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