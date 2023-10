Maior exatidão em diagnósticos já é realidade no Litoral Norte do Rio Grande do Sul

Mesmo que o crescimento de sistemas robóticos seja pontual fora de Porto Alegre, não significa que o Interior esteja totalmente à parte de recursos da tecnologia de precisão - tendência que deve apoiar cada vez mais a prestação de serviços médicos.

Falta pouco para a população do Litoral Norte contar com os recursos de um angiógrafo, equipamento de hemodinâmica da Philips modelo Azurion, um dos principais diferenciais do Hospital LifePlus, localizado na Estrada do Mar, em Xangri-Lá.

Será o único do tipo na região. O equipamento integra o Centro Cardiovascular da instituição e amplia a capacidade de realização de diagnósticos, com exames mais detalhados, especialmente nas áreas de cardiologia e neurologia. Sem esse recurso, casos de infarto e AVC na região só encontrariam atendimento na Capital.

Segundo a assessoria do hospital, a hemodinâmica está em fase de habilitação junto à vigilância sanitária, e o início dessa operação está previsto para novembro, quando toda a instituição passa a atender "full". O centro cirúrgico e a unidade de internação estão abertos desde junho. E o pronto-atendimento 24h está completando um ano. Foi inaugurado em outubro de 2022, integrado a um laboratório de análises clínicas e a um moderno centro de diagnóstico por imagem. O volume de atendimentos chega a 2 mil pacientes por mês. O Hospital LifePlus é o único privado da região. Conta com 50 leitos, seis salas cirúrgicas e 70 consultórios para diferentes especialidades. O foco está nas demandas cirúrgicas, em situações de baixa e médica complexidade, e nos de casos de demandas cardiovascular e cerebrovascular, com o início das operações do angiógrafo.