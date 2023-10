O que falar neste Dia do Médico

O Jornal do Comércio publica, anualmente, o especial Dia do Médico. A intenção do suplemento que você tem em mãos é fazer um panorama do cenário da profissão, mostrando as oportunidades e desafios que o tempo impõe.

Nos últimos anos, muito se falou nos impactos do avanço da tecnologia no setor da saúde. A capa do caderno do ano passado, por exemplo, mostrava um robô fazendo um procedimento cirúrgico - realidade cada vez mais comum dentro dos hospitais, inclusive, do Rio Grande do Sul.

A cada caderno, uma novidade. Ou várias. A pandemia da Covid-19 acelerou diversos processos e tornou a telemedicina algo comum no Brasil e no mundo.

Uma coisa, no entanto, não muda (apesar do trocadilho do título do texto ao lado, da Eduarda Streb): o que os pacientes mais valorizam é a relação com os médicos e profissionais que os atendem. Quando há afeto, cuidado e, principalmente, respeito, a busca pela cura torna-se uma jornada mais leve.

Uma tendência neste 2023, para além das novidades tecnológicas, é a conscientização das pessoas sobre a necessidade do autocuidado. Por isso, convidamos três jornalistas para escreverem sobre o assunto em artigos que estão espalhados pelas páginas 2 e 3.

A Medicina é um dos poucos mercados que são acessados por 100% da população, independentemente da classe social. Portanto, os assuntos aqui tratados, com certeza, lhe interessam.

Uma boa leitura!