Carência de mão de obra limita expansão das atividades moveleira e metalmecânica

Problema generalizado nas atividades produtivas da Serra Gaúcha, a falta de mão de obra já é apontada como fator limitante para a continuidade do desenvolvimento econômico da região. Representantes das indústrias metalmecânica, com polo em Caxias do Sul, e moveleira, em Bento Gonçalves, manifestam que a situação, já crítica, tende a se agravar, o que leva as empresas a incorporar cada vez mais processos automatizados.

Euclides Longhi, presidente da Movergs, representação estadual do setor moveleiro, afirma que o gargalo já é sentido em 2025, afetando o crescimento do setor. Argumenta que a alternativa mais viável é a automação e o acesso aos equipamentos será facilitado, em agosto, com a realização da Fimma Brasil, feira de máquinas, matérias-primas e insumos. "É lógico que nem todas as empresas conseguirão automatizar no curto prazo. Ainda mais neste momento de juros elevados, que complicam a contratação de financiamentos", alega.

A atividade tem no Centro Tecnológico Moveleiro (Cetemo), ligado ao Senai, um forte aliado na formação de mão obra. Nos últimos anos, no entanto, por conta da baixa procura, o ritmo de entrega da entidade já não é o mesmo. "As pessoas são imediatas e não vislumbram no longo prazo. Com isso, não se especializam e mudam de emprego e de atividade com muita frequência. Por decorrência, não fazem carreira", avalia. Como forma de atrair e reter os funcionários, as empresas têm investido em benefícios e incentivos, além de oferecerem alimentação e transporte, dentre outros serviços.

De acordo com a vice-presidente do Sindicato das Indústrias do Mobiliário de Bento Gonçalves (Sindmóveis), Priscila Manfroi, são muitas as vagas disponíveis no segmento de móveis, responsável por seis mil empregos na região de abrangência da entidade. Ela não vislumbra soluções a curto prazo. "Há, sim, riscos de estagnação no setor", reforça. A entidade representa em torno de 300 empresas sediadas também em Monte Belo do Sul, Pinto Bandeira e Santa Tereza.

A dirigente defende uma mobilização em busca de incentivos públicos para intensificar a adoção de tecnologias mais produtivas para modernizar os parques fabris. "Precisamos ficar menos dependentes da mão de obra, falta gente para contratar", afirma. Destaca que é necessário seguir os exemplos dos grandes países produtores, como Itália, Alemanha e França, que têm altos níveis de automação. "É urgente o investimento para assegurar plena produção. Não se trata de substituir, mas modernizar e garantir a empregabilidade", frisa. Segundo a dirigente, a falta de pessoal vai do operacional aos setores de alta hierarquia, principalmente em funções especializadas, como engenharias para determinados processos.