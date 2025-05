Fábricas de móveis apostam nas exportações neste ano

O mercado externo deve ser um importante canal de venda para a indústria moveleira do Rio Grande do Sul, em 2025. Ainda que pouco representativas no faturamento total do setor, de R$ 13,5 bilhões no ano passado, as exportações, que foram de US$ 261 milhões, têm se caracterizado por abertura de novos mercados e retorno de tradicionais compradores, fato constatado durante a Movelsul, feira realizada em fevereiro, em Bento Gonçalves.

O presidente da Associação das Indústrias de Móveis do Rio Grande do Sul (Movergs), Euclides Longhi, destaca que no primeiro trimestre do ano o setor consolidou faturamento de R$ 3,2 bilhões, alta de 12,7% sobre igual período do ano passado. As exportações somaram US$ 197 milhões, crescimento de 3,7% na mesma base de comparação.

Destaque neste ano é a retomada das vendas para a Argentina, principal comprador no passado, mas que chegou próximo de zero em decorrência de problemas internos do país. Outros importantes mercados do trimestre foram Uruguai, Peru, México, Paraguai e França, além dos Estados Unidos. Equador e Porto Rico são novos países que começam a mostrar interesse no móvel nacional.

A vice-presidente do Sindicato do Mobiliário de Bento Gonçalves (Sindmóveis), Priscila Manfroi, reforça que a exportação é um bom caminho para o setor, que tem seu produto bem avaliado no exterior por sua qualidade e design. De acordo com dados do primeiro trimestre, as vendas externas representaram

R$ 13 milhões, algo como dois por cento do faturamento da atividade, em Bento, que foi de R$ 800 milhões.

Longhi acredita que a nova política comercial do governo de Donald Trump pode gerar oportunidades de negócios para a indústria nacional de móveis no médio e longo prazo, já antiga fornecedora para os americanos. O dirigente frisa que as empresas exportadoras têm explorado nichos de mercado e investido em design, inovação e parcerias estratégicas em países-chave.