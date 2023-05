Projeto mapeia economia do RS

Do Sul ao Norte, da Fronteira ao Litoral, as características geográficas, culturais e históricas do Rio Grande do Sul não são uniformes. Por isso, pensar a economia do Estado exige, obrigatoriamente, imaginar os vários territórios entre os 497 municípios, com seus 21,7 mil quilômetros quadrados, dentro de um mesmo Rio Grande do Sul.

Ao completar 90 anos, o Jornal do Comércio propõe o desafio de apresentar este mapeamento. Radiografar a economia do Rio Grande do Sul de maneira regionalizada, para que se possa compreender cada característica e potencial local, é uma tarefa permanente para pesquisadores, economistas, governos e potenciais investidores.

"O Estado tem, entre as suas atividades econômicas, muitas especialidades bastante distintas entre si. Tratar a análise econômica e todo o planejamento de forma regional é a maneira mais adequada de levarmos em consideração, por exemplo, as vocações regionais, que respeitam fatores históricos, climáticos e ambientais, como fluxos populacionais específicos, que condicionam a forma como se deu o desenvolvimento de uma determinada região, e qual a tendência futura", explica o economista e pesquisador do Departamento de Economia e Estatística (DEE), Rodrigo Feix.

Anualmente, o JC monitora os investimentos que acontecem no Rio Grande do Sul. Em 2022, por exemplo, o Investômetro apontou Porto Alegre e a Região Metropolitana como o destino de pelo menos um terço dos R$ 62 bilhões de aportes públicos e privados anunciados ou realizados em solo gaúcho no ano passado.

Entre o Sul, a Campanha e a Fronteira, mais de R$ 13 bilhões foram demonstrados pelo Anuário de Investimentos, com uma característica marcante: mais de 70% estavam relacionados a projetos em infraestrutura. Por outro lado, entre os 50 municípios com maiores investimentos mapeados, mais de 30% concentraram-se entre o Norte e Noroeste do Rio Grande do Sul, com a indústria em expansão.

Compreender estas nuances é essencial na elaboração de políticas de desenvolvimento pelo governo, mas também elemento fundamental para a iniciativa privada em busca de maior eficiência em potenciais investimentos no Rio Grande do Sul.