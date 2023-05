Reportagens traçam painel da cultura gaúcha há 5 anos

Desde o momento em que ampliou seu noticiário para outras editorias, o Jornal do Comércio tem dedicado generoso espaço às manifestações culturais em Porto Alegre e no Rio Grande do Sul. Há 26 anos, o caderno Viver volta um olhar amplo e cuidadoso à arte feita em nosso Estado, englobando agenda cultural, crítica, investigação e discussões de fundo. Com o objetivo de aprofundar ainda mais o cânone da cultura gaúcha, o Viver tem publicado há cinco anos - desde a celebração do aniversário de 85 anos do Jornal do Comércio, em 2018 - todas as semanas, uma Reportagem Cultural especial, realizada por nossa equipe de colaboradores. Desde então, mais de 250 reportagens foram publicadas, oferecendo ao público leitor um panorama detalhado, crescente e multifacetado sobre a cultura gaúcha.

Os principais temas da arte de nosso Estado

LITERATURA Moacyr Scliar Carol Bensimon E outros nomes de destaque local e nacional, como Caio Fernando Abreu, Carlos Nejar, Erico Verissimo, José Falero e muitos outros MÚSICA Teixeirinha Lupicinio Rodrigues E as histórias e sonoridades de Túlio Piva, Os Almôndegas, Elis Regina, Fughetti Luz, entre outros ARTES VISUAIS Iberê Camargo Maria Lídia Magliani E as obras instigantes de Britto Velho, Pedro Weingärtner, Vera Chaves Barcellos e outras figuras expressivas das artes PERSONALIDADES Tatata Pimentel Clóvis Duarte E outros nomes fundamentais na cultura gaúcha, como Gilberto Schwartsmann, Roque Jacoby, Luciano Alabarse e outros

Matérias de cultura recebem importantes prêmios

Além de sucesso de público, com número significativo de acessos e resposta positiva dos leitores, as Reportagens Culturais publicadas no caderno Viver têm recebido reconhecimento importante de crítica. Nos últimos anos, o Prêmio ARI de Jornalismo tem agraciado o trabalho da editoria de Cultura do Jornal do Comércio com sucessivas honrarias. No ano passado, o colaborador Marcello Campos ficou em segundo lugar na categoria Reportagem Cultural, com a matéria Um Mistério Chamado Horacina Correa, enquanto João Vicente Ribas recebeu o terceiro lugar com a série Cultura Missioneira. A mesma premiação se repetiu em 2021, com Paulo César Teixeira e a matéria Bossa Com Sotaque Gaúcho, sobre João Luiz Palmeiro. Atual editor de Cultura do Jornal do Comércio, Igor Natusch obteve, por dois anos consecutivos, o primeiro lugar em Reportagem Cultural: além da série sobre o patrimônio histórico de Porto Alegre, publicada entre 2018 e 2019, recebeu a mesma honra pela reportagem A Nova Fama de Theo Wiederspahn (ao lado), 1º lugar no Prêmio ARI de 2020.

Série sobre casas noturnas é destaque atual