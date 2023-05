GE nos Bairros fomenta economia local de Porto Alegre

O GE nos Bairros, projeto lançado em 2022 para desbravar a economia de diferentes regiões de Porto Alegre, chegou, em maio, a 13ª edição. Em dezembro, o projeto recebeu menção honrosa no prêmio promovido pela Associação Rio-Grandense de Imprensa na categoria que celebrou os 250 anos da Capital, comemorados no ano passado. O projeto, inclusive, surgiu para celebrar o aniversário da capital gaúcha. Entre os 13 bairros já visitados, estão contempladas diferentes regiões da cidade. Lomba do Pinheiro, Restinga, Tristeza, Bom Fim, Cidade Baixa, Petrópolis, Auxiliadora, Santana e Farroupilha já foram tema do GE nos Bairros e conteúdo completo está disponível em geracaoe.com.

Com a boa recepção dos leitores que acompanham o GE, o projeto segue ao longo de 2023, com edições mensais. Os bairros que são tema dos especiais são escolhidos pelo público do GeraçãoE por meio de votação no Instagram (@jcgeracaoe).