Dia da Indústria e 90 anos do Jornal do Comércio

O Jornal do Comércio celebra, neste dia 25 de maio, 90 anos de circulação ininterrupta. A data também é simbólica por ser o Dia da Indústria. Por isso, o tradicional especial do JC aborda os principais setores da indústria gaúcha e ainda retrata a história do diário de economia e negócios do RS.

Reportagens especiais se aprofundam acerca do contexto atual da indústria do Rio Grande do Sul em seus mais diversos setores, como construção civil, petroquímica, automotivo, celulose e metalmecânico.

O conteúdo expõe, também, as principais dificuldades de crescimento do ramo, como os entraves logísticos e a alta carga tributária no Brasil, e traz uma entrevista com o governador gaúcho.

Os leitores encontrarão ainda um encarte especial dedicado às nove décadas do JC, com depoimentos de autoridades políticas e empresariais do Estado. Todos são unânimes em destacar a credibilidade conquistada ao longo deste tempo pelo JC e o rigor editorial do veículo. Uma linha do tempo conta a história do periódico, mostrando diferentes gerações à frente da publicação, bem como os novos projetos que estão por vir. Há detalhes da trajetória dos fundadores do antigo Consultor do Comércio e um perfil da atual administração.

Boa leitura!