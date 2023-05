Os avanços graduais do JC ao longo de nove décadas

1933

O início do Consultor do Commercio

E 1933, Jenor Cardoso Jarros e Zaida Jarros fundam em Porto Alegre um novo veículo de comunicação focado em economia. Era um informativo chamado Consultor do Commercio, criado para detalhar aos comerciantes de Porto Alegre a chegada de mercadorias ao porto da Capital.

1953 - O jornal evolui e amplia noticiário

Gradativamente o informativo foi ampliando seu noticiário econômico e também a sua periodicidade. Após duas décadas, a publicação amplia sua capacidade de impressão com com uma máquina nova Mercedes meia folha. O boletim ganha corpo e planeja nova expansão.

1956 - De consultor a Jornal do Comércio

Consolidado com uma cobertura mais ampla, o veículo passa a se chamar Jornal do Comércio. O JC evoluiu para a cobertura de uma variedade de setores para além do ambiente de negócios. Amplia o número de anunciantes no impresso e passa a publicar o Segundo Caderno, hoje voltado à publicidade legal.

1960 - Um novo jornal diário no RS

Depois de 27 anos de circulação, o Jornal do Comércio passa a ser uma publicação diária em 1960. Pelo seu caráter segmentado, voltado ao ambiente de negócios, passa a ser impresso em todos os dias úteis, com noticiário de economia, política, cidades e cultura.

1968 - Nova sede na João Pessoa

Depois de três sedes no Centro de Porto Alegre ao longo de cinco décadas, em 1968 o JC o imóvel da avenida João Pessoa, 1.282 e se muda para o novo endereço, segue em que permanece até hoje. Em 1969, Jenor Jarros adquire uma máquina ainda moderna, modelo Goss Community, um marco para o jornalismo impresso gaúcho da época.

Anos 1980 - Diversificação de produtos

Na década de 1980, o JC ingressa em uma nova fase, com a criação de novos produtos editoriais, como o caderno cultural Panorama e o suplemento Automotor, dedicado ao noticiário sobre carros. O jornal também institui o prêmio Destaques do Ano, celebrado no dia 25 de maio, aniversário do jornal.

Anos 1990 - O Futuro da Terra

Mantendo sua tradição de ampla cobertura da Expointer e do agronegócio gaúcho, em 1997 o JC cria o prêmio O Futuro da Terra, que destaca cientistas, pesquisadores, produtores rurais e entidades que buscam o desenvolvimento da ciência e da tecnologia aplicadas à preservação do meio ambiente e ao progresso da produção agropecuária no Estado. O jornalista Fernando Albrecht assume a coluna Começo de Conversa, na página 3 do JC.

Anos 1990 - Marcas e novo projeto gráfico

O JC passa por diversas mudanças estruturantes e de gestão. Consolidado como o jornal de economia e negócios do Rio Grande do Sul, o jornal amplia seus conteúdos especiais. Uma das novidades foi o lançamento da pesquisa Marcas de Quem Decide, estudo inédito no Estado que aponta as marcas mais lembradas e preferidas de gestores de negócios em diversos setores da economia. O JC também passa a ser impresso a cores e moderniza o seu projeto gráfico em 1999.

Início dos anos 2000 - Noticiário em meio digital

Em 2001, o Jornal do Comércio lança o caderno semanal Empresas & Negócios, com reportagens sobre a economia do Rio Grande do Sul. Também começou a publicar informações no meio digital. O ano de 2009 marca o lançamento do novo site do JC, portal mais moderno que deu início a uma série de investimentos em plataformas digitais. Além da edição impressa, o jornal também passou a publicar matérias em tempo real, ampliando o relacionamento com os seus leitores pelas redes sociais.

Segunda década dos anos 2000 - Novos conteúdos e colunistas

Além de aprimoramento do conteúdo digital, a segunda década dos anos 2000 teve o lançamento de novos produtos editoriais, como a plataforma de empreendedorismo GeraçãoE, em 2015. Três anos depois, houve a publicação da primeira edição do Anuário de Investimentos do Rio Grande do Sul, que mapeia aportes públicos e privados no Estado. Também em 2018 foi lançada a série Reportagem Cultural. E o time de colunistas foi renovado com conteúdos especializados em tecnologia (Mercado Digital), varejo (Minuto Varejo) e urbanismo (Pensar a cidade).

2023 - 90 Anos de Jornal do Comércio

No ano em que o Jornal do Comércio completa 90 anos de circulação ininterrupta, foram preparados novos produtos e eventos ao longo do ano, como o Mapa Econômico do RS, que fará uma radiografia das cadeias produtivas que movimentam a economia nas diferentes regiões do Estado. Serão 5 eventos regionais e 5 cadernos especiais ao longo do ano, repletos de informação relevante.