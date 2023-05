Gravataí sedia condomínio industrial do segmento automotivo

Além de ter sido a primeira unidade da empresa no Brasil fora do Estado de São Paulo, a GM Gravataí inaugurou o conceito de condomínio industrial, reunindo ao seu redor os principais fornecedores - até então algo inédito no segmento automotivo mundial -, que ficam estrategicamente posicionados para otimizar o processo de montagem.

O modelo de condomínio industrial de Gravataí também representa redução dos custos fixos e um trabalho sinérgico entre as fornecedoras multinacionais. Todas as empresas podem utilizar as estruturas compartilhadas do complexo, como centro de treinamento, linhas de ônibus, departamento médico, segurança e refeitório.

Do lado esquerdo, o prédio da GM ocupa quase metade dos mais de 3,5 milhões de metros quadrados do parque. Do lado direito, estão as 14 sistemistas, que produzem em tempo real para acompanhar o ritmo da montadora. Para que flua a produção das sistemistas ao galpão de montagem da GM Gravataí, sistemas apurados de comunicação e logística são fundamentais para fazer girar a esteira. Através de um monitor instalado nas 14 fábricas, e 100% conectado com a planta da GM, fornecedoras conseguem prever demandas horárias, semanais e até mensais do complexo.

A montagem coreografada, que demanda sinergia e velocidade das empresas, pode gerar 66 carros por minuto quando a pleno. Isso é resultado de um investimento massivo da montadora para entrar com as quatro rodas na indústria 4.0.

Em sua mais recente expansão, que ocorreu entre 2017 e 2019, a fábrica recebeu investimentos de R$ 1,4 bilhão para se preparar para receber os novos Onix e Onix Plus. Entre as benfeitorias realizadas está um novo prédio de injeção de polímeros, onde é realizado o processo de moldagem de pára-choques.

Além disso, muitos processos foram digitalizados, como as simulações de volume de produção da linha, que buscam os melhores meios de transporte e de movimentação das peças.

A velocidade de processamento de dados e conectividade dos robôs com os demais equipamentos foi otimizada por meio de sistemas de comunicação Ethernet IP. Os robôs ainda foram integrados com sensores a laser para a realização de verificações dimensionais online dos carros produzidos.

Gravataí também foi a primeira unidade da GM a conquistar o marco de zero aterro, ou seja, nenhum resíduo gerado é enviado para aterro sanitário, tudo é reciclado, reaproveitado ou coprocessado.