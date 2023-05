Marcopolo diversifica linha com soluções sustentáveis

Segurança, inovação e preferência dos usuários são os principais fatores que continuarão norteando as tendências do transporte de passageiros no Brasil, independentemente do modal utilizado. João Paulo Ledur, diretor de estratégia e transformação digital da Marcopolo, assinala que as novas soluções estão alinhadas com o propósito de aproximar pessoas. "São os passageiros que nos ajudam a ditar as tendências exploradas pelo mercado", reforça.

O cenário atual é de desenvolvimento de produtos que atendam as demandas por meio de tecnologias e iniciativas mais sustentáveis, resultando na ampliação do portfólio de produtos. "Podemos assegurar que não somos mais apenas uma encarroçadora, mas uma companhia focada em desenvolver e aprimorar soluções de transporte e mobilidade", afirma. Como exemplos deste novo conceito cita a produção de ônibus completos, como o primeiro ônibus elétrico e com chassi próprio da marca, o Attivi, e os veículos com opções de motores híbridos, movidos a hidrogênio, em circulação no exterior. Também elenca os modelos metroferroviários desenvolvidos pela Marcopolo Rail, como o VLT e people mover.

No segmento original da companhia, Ledur exemplifica com a família G8, focada no segmento de rodoviários que, em aproximadamente 18 meses de mercado, chegou à marca de 1 mil unidades vendidas. O modelo traz perto de 150 soluções inovadoras, das quais 70 com registro de patentes.

De forma a ampliar a capacidade inovadora dos produtos e processos, a Marcopolo reforça as parcerias. Neste ano colocará em funcionamento a Apolo Tecnologia em Polímeros para contribuir com a sustentabilidade dos veículos. Controlada pela Marcopolo S.A, a nova fábrica, com sede em Farroupilha, será responsável pela produção de peças poliméricas com tecnologia de ponta e desenvolverá produtos com grafeno para a substituição dos itens feitos em aço.

Mesmo com a crescente automatização das plantas fabris, a Marcopolo mantém um ritmo de crescimento na geração de empregos. No ano passado, foram mais de 3 mil vagas abertas. Em paralelo, a companhia investe na digitalização de processos internos, visando ter mais agilidade nas operações.

Ledur destaca o comprometimento da empresa com a agenda ESG global, em seus três eixos, mas de forma especial com a descarbonização do transporte. Nesta linha, reforça o Attivi integral, primeiro ônibus elétrico com chassi próprio, desenvolvido no Brasil e com uso predominante de componentes nacionais, inclusive baterias e eletroeletrônicos.

Até o final do ano, a empresa realizará diversos testes com o veículo em cidades brasileiras.