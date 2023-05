Indústria metalmecânica da Serra busca acompanhar avanços

Principal polo metalmecânico do Rio Grande do Sul e o segundo no Brasil, a região de abrangência do Sindicato das Indústrias Metalúrgicas, Mecânicas e de Material Elétrico (Simecs) em 17 municípios sedia em torno de 4,5 mil empresas de pequeno, médio e grande porte, das quais cerca de 3,3 mil são associadas. Dados da entidade indicam que a maioria, mais de 2 mil, empregam entre um e 50 trabalhadores. Quadros acima de 250 colaboradores estão restritos a menos de 50 organizações. O faturamento anual projetado é de R$ 50 bilhões anuais. O sindicato representa empresas dos segmentos automotivo, eletroeletrônico, metalmecânico, ferramentarias, móveis e acessórios e alimentos e bebidas.

Presidente do Simecs desde o início do ano, com mandato até 2025, Ubiratã Rezler define o momento como preocupante, com mercado retraído, baixo volume de pedidos e orçamentos e dificuldades para investimentos, em especial pelas organizações de pequeno porte. "A situação é complexa em razão da instabilidade jurídica e falta de políticas claras do governo para o futuro. Isto faz com que o cliente foque suas ações mais nas reformas do que já dispõe em seu parque fabril, adiando a compra de novos itens, na expectativa de períodos menos turbulentos", assinala. Cita que mesmo fontes públicas de fomento para pesquisa e desenvolvimento não estão sendo aproveitadas pelas empresas, principalmente pelas de médio e grande porte. "Fazer altos investimentos em tecnologia é para poucos. A maioria não tem estrutura de capital humano e financeiro para avançar. Por isso, a importância dos investimentos das grandes empresas, porque atraem as atenções das pequenas. A expectativa é que os custos em tecnologias disruptivas diminuam ao longo do tempo, com adesão de mais empresas", acredita.

Rezler ainda alerta para a necessidade da adoção inadiável das políticas de ESG. Entende que a indústria que não se dedicar a este movimento está fadada a diminuir. "O mercado não aceita mais o olhar somente no lado produtivo."