Resiliente, indústria gaúcha enfrenta desafios para crescer

A indústria gaúcha encolheu nos últimos 12 anos. A informação tem base em dados recolhidos pelo IBGE e pela Confederação Nacional da Indústria. Atualmente, a indústria representa 23,2% do PIB do Rio Grande do Sul. Ao comparar o desempenho atual com os dados de 2009, quando a indústria correspondia a 27,5% do PIB gaúcho, é possível perceber o encolhimento do setor.

Na avaliação do presidente da Federação das Indústrias do Estado do Rio Grande do Sul (Fiergs), Gilberto Petry (leia mais nas páginas 12 e 13), os motivos para essa retração estiveram relacionados à grande recessão vivida pelo País entre 2014 e 2016, que impactou fortemente o setor em função da redução dos investimentos, fechamento de empresas e queda nos empregos.

Levantamentos recentes, no entanto, demonstram uma recuperação, com os números de 2020 sendo os maiores desde 2017, quando a indústria atingiu uma espécie de fundo do poço na participação do PIB local, com a menor marca, 22,4%. "Vale destacar que o ganho de participação, justamente no primeiro ano de pandemia, mostra a importância que o setor teve naquele momento de tantas dificuldades e incertezas para a sociedade, pois a indústria não deixou faltar produtos para suprir as necessidades da população", comenta Petry. Ele afirma ainda que, segundo estimativas da Fiergs, a fatia do setor no PIB deve crescer em 2022, podendo chegar a 25,3%. Caso esse percentual se confirme, será o maior desde 2012.

Entre os principais entraves para o crescimento do setor industrial como um todo no Estado estão questões velhas conhecidas das lideranças e dos empresários. A campeã de reclamações é a alta carga tributária, que se mescla a mazelas como excesso de burocracia, ineficiência de alguns serviços públicos e guerra fiscal entre os estados para resultar em uma bomba para as indústrias. Em dois terços das 75 edições da Sondagem Industrial, levantamento realizado pela Fiergs, a taxação excessiva foi considerada o principal problema do setor. Em períodos de crescimento, taxas e impostos limitam o desempenho das empresas frente aos concorrentes internacionais, segundo explica Petry. "São necessárias reformas desburocratizantes e controle de inflação. Com isso, as taxas de juros que oneram o crédito para capital de giro e investimento das empresas podem começar a cair sem pressionar os preços. Isto elevará a confiança", projeta o presidente da Fiergs. Outro problema histórico que atormenta o setor é a logística para o transporte tanto de matéria-prima quanto dos produtos finais. Com um modal predominantemente rodoviário, o Estado ainda sofre com a conservação das estradas e tem recursos limitados para o financiamento de obras de manutenção na malha viária. A distância do Sudeste do País faz com que este se torne uma questão decisiva para muitos setores que precisam transportar sua produção. O melhor desempenho do setor passa por avanços na logística.

O secretário estadual de Desenvolvimento Econômico, Ernani Polo, observa que, em 2022, o Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem (Daer) investiu mais de R$ 1 bilhão de recursos do Tesouro do Estado nas rodovias estaduais, um valor sete vezes superior à média dos últimos 10 anos. Também chama a atenção para as hidrovias, até hoje pouco exploradas para diversificar os variados modais de transporte de mercadorias dentro do Estado e em direção ao Porto de Rio Grande. Polo destaca que o Estado custeou a última dragagem do Porto, retirando 2,85 milhões de metros cúbicos de sedimentos do canal de acesso, o que aumenta a capacidade de tráfego de navios. "Na hidrovia principal, entre a Região Metropolitana de Porto Alegre e Rio Grande, já está em vigor um sistema de tarifação, entendendo-se que o autofinanciamento é o que torna este trabalho de dragagem e manutenção das hidrovias uma política permanente", salienta.