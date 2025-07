Sicoob projeta liberar R$ 60 bilhões para o Plano Safra

O Sicoob prevê a liberação de R$ 60 bilhões em crédito rural para o Plano Safra 2025/2026. O valor representa um crescimento de 8% na oferta de crédito rural em relação ao último ciclo, quando foram liberados R$ 55,4 bilhões para o setor. Do total projetado no País, R$ 10 bilhões devem ser operados pelas cooperativas filiadas ao Sicoob Central SC/RS, que atuam no Rio Grande do Sul, Santa Catarina e em parte do Paraná.

Do total estimado para o ciclo 2025/26 no País, a expectativa é que R$ 24,6 bilhões sejam destinados ao custeio e industrialização da produção, R$ 9 bilhões referentes a investimentos em modernização e infraestrutura, e R$ 4,2 bilhões à comercialização. O restante dos recursos serão liberados via Cédula de Produto Rural Financeira (CPRF).

Na divisão por porte, cerca de 30% devem contemplar pequenos e médios produtores, com destaque para R$ 7,2 bilhões em operações do Pronaf e R$ 10,8 bilhões via Pronamp. Para Marco Aurélio Almada, diretor-presidente do Centro Cooperativo Sicoob, o desafio da instituição é atuar como um parceiro constante para os produtores rurais. “Quem conhece o agronegócio sabe que nem sempre o produtor rural pode contar com o mesmo banco em todos os Planos Safra. Por isso, a nossa proposta é jamais deixar o nosso produtor rural na mão. Se o cenário é otimista, nós estamos ao lado do produtor rural, mas quando os desafios para o produtor rural crescem, e o interesse de financiamento dos bancos convencionais diminui, o Sicoob continua ao lado do produtor rural”, afirma.

Montante local