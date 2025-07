Com foco em inovação e sustentabilidade, Vinícola Aurora projeta investir R$ 25 milhões em 2025

Thiago Copetti, especial para o JC

Além de alcançar 71,6 milhões de quilos de uva processados em 2025, mesmo após um ciclo climático desafiador, a Cooperativa Vinícola Aurora mantém um intenso fluxo de investimentos com foco em inovação, aumento de capacidade produtiva e sustentabilidade. Ao longo dos últimos quatro anos, a cooperativa destinou cerca de R$ 110 milhões para modernizar suas estruturas e no campo e, em 2025, programa injetar no negócio mais R$ 25 milhões.

Os aportes se destinam à instalação de novos tanques de aço inoxidável, somando uma capacidade de armazenamento de 92 milhões de litros, e pulverizados em diferentes equipamentos, sistemas e áreas. As aquisições incluem, por exemplo, desde prensas pneumáticas e barricas de carvalho a tanques para fermentação e refrigeração de até 125 mil litros e um decanter de 30 mil litros para limpeza de mosto, entre outros.

Ao todo, o complexo fabril da cooperativa soma três parques industriais em Bento Gonçalves (Matriz, Unidade 2 e Vinhedos) e uma unidade de produção de uvas em Pinto Bandeira. A capacidade

de recebimento de uvas chega, assim, a 3 milhões de quilos por dia, que, depois, têm como destino quase 400 barricas de carvalho francês e americano. Operar toda essa estrutura exige o envolvimento direto de 550 colaboradores e o trabalho de 1,1 mil produtores. Esse amplo processo de modernização já se reflete em maior agilidade na produção e envase, diversificação de produtos e formatos e na possibilidade de atender atuais e futuras demandas de mercados diferenciados, como o segmento de bebidas sem álcool.

Diretor de Marketing e Vendas da Aurora, Rodrigo Arpini Valerio destaca que o portfólio não alcoólico está diretamente alinhado às preferências dos consumidores - tendo como resultado o “crescimento expressivo” da participação da cooperativa no segmento de suco de uva integral. “Viemos consolidando nossa liderança nacional nessa categoria, reflexo da consistência dos investimentos em qualidade e distribuição, também com destaque no mercado em vinhos finos e de cooler”, pontua Valerio.

Até 2027, todo o carregamento e descarregamento de uva da Aurora será realizado por meio de bins com capacidade de até 500 quilos, transportados por empilhadeiras. O equipamento reduz o esforço excessivo durante a safra, além de diminuir a necessidade de mão de obra contratada. Atualmente, 87% do volume de uvas já é colhido pelos produtores cooperados com o auxílio de bins, recipientes que substituem as tradicionais caixas de 20 quilos.