Setor lácteo aponta caminhos para outros segmentos

De um cenário nada positivo, há cerca de três anos, o setor lácteo se tornou, em 2025, um rentável negócio — alcançando margens de até 30% de lucro, de acordo com o presidente da CCGL, Caio Vianna, cooperativa que reúne outras cooperativas, com foco no apoio aos produtores e no beneficiamento de leite.

A virada de mesa veio justamente após o segmento identificar os principais pontos frágeis da produção e agir efetivamente sobre eles. O primeiro passo foi conseguir reunir ações no campo, na esfera política e no modelo de negócio para que as perdas começassem a ser revertidas em ganhos.

No campo, a prioridade foi colocar um "exército" de técnicos para apoiar desde mudanças básicas — como o manejo de animais, terras e pastagens — até a gestão da propriedade. Atualmente, entre profissionais da CCGL e de outras cooperativas, cerca de mil técnicos estão conectados com os produtores. Curiosamente, um dos pontos de abordagem dessa iniciativa foi frear a euforia em torno dos investimentos em tecnologia e se voltar novamente à terra e aos cuidados com os animais.

"Obviamente, tecnologia é importante, mas a compra de um equipamento, se mal dimensionado em custo, benefício e necessidade, pode quebrar as finanças de um produtor. Não adianta robotizar a ordenha para aumentar a produção. A quantidade de leite que um animal vai produzir depende da alimentação, do manejo para o bem-estar e da seleção genética", alerta Vianna.

A aposta demasiada na tecnologia e na compra de equipamentos modernos, observa o executivo, não é uma exclusividade do setor lácteo. O mesmo ocorre no setor de grãos. Vianna comenta que parte dos produtores que investiram pesado em super colheitadeiras, por exemplo, se endividaram sem o retorno esperado — seja por descuidar de outros processos básicos de plantio quanto por comprar tecnologias que, efetivamente, são usadas muito aquém do potencial.

"Houve muito exagero com aquisições que não eram necessárias e nem utilizadas a pleno. Esses aportes descapitalizam o produtor para investir no melhoramento do solo, por exemplo", analisa o presidente da CCGL.

Analisar as reais necessidades de cada propriedade foi o foco inicial do trabalho dos técnicos colocados a campo para ajudar a aumentar as produtividades por meio de ações que nem sempre exigiam investimentos ou grandes aportes. O resultado de pequenos ajustes, manejo e operação, assegura Vianna, vêm em menos de seis meses ou em até mesmo poucas semanas. Os 550 produtores do CCGL Gerenciados ATCs têm hoje uma produção média de 24 litros diários por vaca. Esse grupo que aceitou o assessoramento — aberto a rever suas práticas de manejo e gestão — tem uma produção 80% acima da média e de sua própria produtividade inicial, de 17 litros. Os 17 litros/dia/vaca ainda são a média dos outros 2,5 mil produtores que não fazem parte do grupo de assessorados.

"Eles não integram esse grupo porque não querem, pois temos condições de atender a todos. Há, porém, produtores mais fechados no sentido de receber orientações externas, opiniões e fazer mudanças na sua forma de trabalho", explica Vianna.