Beneficiamento de grãos pode assegurar rentabilidade

Uma das estratégias mais eficazes para ampliar os lucros de produtores rurais e cooperativas agrícolas em todo o País é transformar grãos in natura em produtos com maior valor de mercado. Ainda que exija investimentos novos, o caminho é um dos mais viáveis para somar competitividade às cooperativas e abrir portas para novos mercados, tanto no Brasil quanto no exterior. O beneficiamento pode ser razoavelmente simples, como empacotamento dos grãos, a mais complexos, com a extração de óleo de soja — a exemplo de uma iniciativa recente adotada por três cooperativas gaúchas. Em conjunto e com investimento estimado em mais de

R$ 1 bilhão, a Cotrijal, de Não-Me-Toque, a Cotrisal, de Sarandi, e a Cotripal, de Panambi, estão colocando em operação uma usina para este fim, a Soli3. Nei Manica, presidente da Cotrijal e que há anos projetava ter o beneficiamento mais próximo e conectado à cooperativa, ressalta que o projeto é uma quebra de paradigma no Rio Grande do Sul, por exemplo, ao promover a intercooperação entre três cooperativas. "Este é um projeto arrojado de industrialização da soja para produção de óleo, farelo e biodiesel", comemora o executivo. A usina é fruto de um amplo estudo econômico e de logística, o que levou à escolha da unidade a Cruz Alta, com sua localização e conexão férrea entre os fatores mais importantes. Os ganhos, destaca Manica, irão além dos cofres das cooperativas. "Nós veremos desenvolvimento na região, com certeza, muito grande. Esse investimento atrairá outros", projeta o presidente da Cotrijal. Os reflexos positivos virão em cadeia, e justificam a existência e necessidade do projeto, de acordo com as cooperativas idealizadoras. Ao industrializar grãos, as cooperativas ampliam seus mercados e agregam valor ao que é entregue pelos produtores que serão, também, melhor remunerados. "Sendo mais competitivos na cadeia da soja, com a industrialização agregando valor ao grão e à nossa atividade, podemos remunerar ou distribuir os ganhos das vendas e dos resultados das cooperativas", explica Manica. Outro ganho virá com a agilidade no processo. Ao encurtar a distância da matéria-prima ao processo industrial, a iniciativa reduz os necessários aportes em armazenagem. Os exemplos de resultados práticos e já existentes, como no Paraná, reforça o presidente da Cotrijal, tornaram ainda mais claros que os custos se revertem em benefícios amplos, sinaliza Manica. Dados da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA) indicam que o investimento em tecnologias de pós-colheita, como o beneficiamento, tem crescido ano após ano. Apenas em 2024 a expansão de projetos nessa área teria sido de cerca de 12%, entre propriedades rurais privadas e cooperativas, especialmente nas regiões Centro-Oeste e Sul.

Os ganhos da industrialização

Enquanto a safra é colhida, agricultor monitora a atividade à distância JOSEANI ANTUNES/Embrapa/JC

- Obter valores superiores a venda do grão in natura

- Permite centralizar a operação, reduzir custos logísticos e melhorar o poder de barganha junto a compradores

- Oferecer produtos finais com marcas próprias, aumentando ainda mais a margem de lucro

- Reduzir a dependência da venda de commodities e ingressar em cadeias de maior valor agregado

