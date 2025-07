Adesão profissional comprova confiança no modelo focado no atendimento odontológico

O cooperativismo odontológico no Rio Grande do Sul vem ampliando o acesso da população aos serviços de saúde bucal, especialmente no interior do Estado. O avanço é resultado da soma de ações estratégicas e adaptabilidade diante do cenário conturbado enfrentado pelos gaúchos em 2024.

"Esse crescimento ocorre, sobretudo, pela valorização dos profissionais locais, o que fortalece a presença da cooperativa em diferentes regiões", afirma Irno Augusto Pretto, presidente da Uniodonto Federação Rio Grande do Sul.

Também foi observada, segundo ele, uma alta consistente no número de profissionais interessados em integrar a cooperativa, especialmente no Interior.

Apesar das dificuldades trazidas pelos transtornos da crise climática que afetaram áreas urbanas e rurais, a Uniodonto RS conseguiu manter estabilidade financeira, com crescimento projetado tanto na receita quanto no número de beneficiários.

A atuação em intercooperação com o Sistema Ocergs, que coordenou frentes humanitárias durante as emergências, também foi fundamental para a reorganização dos atendimentos.

"As filiadas conseguiram manter a estabilidade financeira, com crescimento projetado no número de beneficiários e na receita. Para manter a qualidade no atendimento, oferecemos cursos de gestão para consultórios, além de MBA para dirigentes cooperados e colaboradores", destaca o presidente.

São mais de 1, 2 mil consultórios pelo Interior gaúcho. A Uniodonto é representada no Estado por cooperativas filiadas nas regiões de Porto Alegre, Vale do Taquari-Rio Pardo, Passo Fundo, Vale dos Sinos, Rio Grande-Litoral, Fronteira Oeste, Erechim e Missões, computando mais de 250 mil beneficiários.

Além da assistência direta, a cooperativa Uniodonto promove ações comunitárias em diversas dessas cidades, entre as quais, atendimentos gratuitos, campanhas de saúde bucal e iniciativas solidárias para a população.