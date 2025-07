Unicred: princípios reforçados em período adverso

Explorando uma das grandes vantagens do modelo cooperativista — a capacidade de modular produtos e serviços conforme a necessidade dos associados —, a Unicred Geração amplia o portfólio com soluções personalizadas, incluindo assessoria financeira especializada. O lançamento da ZIIN, uma plataforma de investimentos, é exemplo. Segundo Marcelo Hoffmeister, diretor de Desenvolvimento e Negócios da cooperativa, seu uso desmitifica a relação de cooperados com as finanças.