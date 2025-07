Cooperativas alicerçam retomada econômica do Rio Grande do Sul

Ainda reverberando, as grandes adversidades enfrentadas pelos gaúchos em 2024 testam a força da coletividade. A nível organizacional, esse grau de coesão comunitária tem nome e um histórico consistente de protagonismo no Rio Grande do Sul: as cooperativas.

Investigando Interior adentro, é impossível explicar a reconstrução e a retomada do desenvolvimento social e econômico das regiões afetadas seja por enchentes, seja por estiagens sucessivas, sem obrigatoriamente mencionar o trabalho das cooperativas. Como costuma acontecer na trajetória de atuação desse modelo de organização, as crises são grandes oportunidades para que essas instituições ganhem maior reconhecimento social.

Os números divulgados na terça-feira pelo Sistema Ocergs (pg. 8) comprovam o vigor do cooperativismo gaúcho neste último ciclo. "São dados substanciais. Mostram que o cooperativismo cresceu em todos os ramos, mais do que todos os outros setores econômicos do Rio Grande do Sul. Isso confirma a importância deste modelo de cooperação para que juntos possamos competir cada vez melhor", avalia Darci Hartmann, presidente do Sistema Ocergs (Sistema da Organização das Cooperativas do Estado do Rio Grande do Sul).

No Brasil, as cooperativas também demonstram relevância. Porém, a alta presença territorial, o atendimento em áreas sem banco, por exemplo, e o rápido apoio a emergências tornam o funcionamento do modelo no Estado ainda mais forte. A recuperação de solos e áreas agrícolas devastadas pelas cheias demandará um longo período de reconstrução. Hartmann pontua que os produtores rurais estão descapitalizados, necessitando de investimentos que podem levar de quatro a cinco anos para concluir a regeneração completa.

As preocupações do Sicredi, presente em 484 dos 497 municípios gaúchos, convergem nesta direção: "Essa estiagem de agora é mais preocupante porque não é a primeira dos últimos anos. O produtor vem tendo essa dificuldade de vários anos", observa Márcio Port, presidente da Central Sicredi Sul/Sudeste. A gravidade dos endividamentos está ligada às perdas recorrentes de safras. "É um ano bem importante para conseguirmos conquistar prorrogações adequadas. Do contrário, será um ano preocupante para o produtor rural", avalia Port.

A resiliência exigida das cooperativas no período, em decorrência dos efeitos da crise climática, atingiu a própria integridade física delas. "Tivemos usinas inundadas. Cooperativas de energia, de compostos completamente destruídas, mas conseguimos nos reestruturar e estamos aí, firmes e fortes", garante o presidente do Sistema Ocergs. A Uniodonto RS precisou mudar de sede, para manter o atendimento dos beneficiários: "Como medida extraordinária, mantivemos os rendimentos mensais dos cooperados durante esse período de crise", conta o presidente da Uniodonto Federação RS, Irno Augusto Pretto. Da mesma forma, diversas unidades da Unimed POA ficaram debaixo d'água. Um ano após o maior desastre climático da história gaúcha, baixar a guarda não é uma opção.

"As enchentes passaram, mas continuamos no monitoramento das fortes chuvas e seus impactos. Aprendemos muito em maio de 2024. São em momentos como este que comprovamos a força do cooperativismo no Rio Grande do Sul. Atuamos de forma intensa, tanto economicamente quanto em ações sociais", aponta o presidente do Conselho de Administração da Unimed Porto Alegre, Márcio Pizzato.

A conjuntura macroeconômica impôs desafios adicionais ao setor. Foi preciso rever planejamentos, controlar custos e investir em inovação para manter a competitividade. As cooperativas mais representativas no Estado têm se concentrado na digitalização, em inteligência artificial, na personalização de serviços e em novos produtos.

Para Marcelo Hoffmeister, diretor de Desenvolvimento e Negócios da Unicred Geração, a lógica do modelo cooperativista permite manter o otimismo. "No modelo ímpar em que atuamos, sem fins lucrativos, os resultados obtidos são distribuídos aos cooperados e reinvestidas no desenvolvimento das comunidades e das próprias cooperativas", destaca.

O presidente do Sistema Ocergs compartilha desse sentimento de confiança na essência do funcionamento dessas organizações. "Tivemos sobras líquidas muito substanciais, crescimento em número de associados e de faturamento. Mas dou especial importância a pilares fundamentais no cooperativismo, como a questão da gestão profissionalizada, do pertencimento, pelo qual o associado é quem decide. A cooperativa está inserida na comunidade e é lá que ela investe seus resultados, suas sobras, enfim, e isto realmente cria uma sinergia muito forte no que diz respeito a toda essa capacidade do crescimento que nós estamos tendo", avalia.