Cooperativas gaúchas do setor de saúde seguem em expansão

Mesmo diante da crise gerada pelas enchentes que destruíram cidades em todo o Estado, a Unimed Porto Alegre mantém a expectativa para 2024 de crescer cerca de 2% da carteira e conquistar um aumento da receita líquida de aproximadamente 12%. "O ano de 2023 foi bastante desafiador para a saúde suplementar em todo o Brasil. No entanto, a Unimed Porto Alegre atingiu as suas metas e, consequentemente, aumentou a sua carteira de clientes, além de realizar investimentos para manter a excelência do atendimento. E 2024 não deve ser diferente, pois estamos trabalhando arduamente para minimizar impactos e mantermos o crescimento da cooperativa até o final do ano", afirma o presidente do Conselho de Administração da Unimed Porto Alegre, Márcio Pizzato.

Segundo ele, a Unimed Porto Alegre lidera o mercado de assistência à saúde em sua área de atuação, operando em 46 municípios do Estado, com mais de 640 mil beneficiários e 310 pontos de atendimento entre serviços credenciados e próprios, o que constitui a maior estrutura em prestação de serviços à saúde dentro de sua área de abrangência. "A cooperativa conta com aproximadamente 6,8 mil médicos e tem estrutura própria para atendimento ao cliente, que inclui Centros de Diagnóstico por Imagem, Centro de Oncologia e Infusão, prontos-atendimentos, Clínicas de Vacinas, Espaços Viver Bem, Unidade de Atendimento Pediátrico e SOS Emergências Médicas."

Em meio a um cenário de tragédia, como o que marcou o mês de maio no Rio Grande do Sul, em função das enchentes que ceifaram vidas e deixaram milhares de pessoas desabrigadas e, muitas delas, doentes, a assistência médica e psicológica foram ainda mais urgentes. Nesse contexto, a Unimed Porto Alegre entrou em contingência em algumas unidades, priorizando o atendimento de emergência. Para tal, disponibilizou, de forma gratuita, para mais de 650 mil clientes, uma plataforma online de acolhimento relacionado à saúde mental e emocional e, quando necessário, encaminhando para médicos. "Vivemos uma catástrofe sem precedentes em nosso Estado e no País e nossa união e solidariedade foram e são fundamentais para cuidarmos e auxiliarmos quem mais precisa. O momento ainda é de emergência e nossas equipes estão direcionadas para esse foco", afirma Pizzato.

Segundo ele, desde o início da catástrofe, a cooperativa atuou na linha de frente com iniciativas como o Comitê de Crise da Unimed Porto Alegre para o monitoramento dos impactos na estrutura própria, rede prestadora, nossos médicos cooperados, colaboradores e clientes. Além disso, as equipes do SOS Unimed atuaram em áreas protegidas para atender emergências, fornecendo apoio ao deslocamento para hospitais em colaboração com a Secretaria Municipal de Saúde de Porto Alegre e o Samu. "A cooperativa disponibilizou equipes para apoiar demandas da Uniair (transporte aeromédico da Unimed RS) nos casos de necessidades de remoção, além de equipes nos três pontos estratégicos de resgate. Em conjunto com o Instituto Unimed RS, doamos água potável para a Defesa Civil do Estado e kits de higiene pessoal para os desabrigados", informou Pizzato.

A Unimed Porto Alegre também comprou colchões e cobertores, que foram entregues em abrigos, produziu pulseiras de identificação de crianças e idosos alojados nos abrigos e auxiliou na evacuação e remoção dos pacientes do Hospital Mãe de Deus, que precisaram ser transferidos para outras instituições de saúde em função do alagamento e falta de energia. "Também cedemos temporariamente ao Exército Brasileiro a estrutura física de um prédio de nossa propriedade e estacionamento na cidade de Guaíba para a instalação do Núcleo de Apoio Logístico para as tropas com missões de apoiar as cidades mais afetadas pelas enchentes, em vários pontos da região", disse o presidente. Segundo ele, a própria cooperativa foi atingida, com perdas em duas unidades assistenciais que foram totalmente impactadas pelas águas.