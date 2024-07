Uniodonto prevê incremento de 10% em seus números

A Uniodonto Porto Alegre teve graves prejuízos em uma de suas sedes localizada no bairro São Geraldo, no Quarto Distrito, em Porto Alegre e agora está num momento de reorganização. Mas, mesmo assim, se mantém otimista em relação às projeções para 2024.

"Nossa intenção é repetir os números de 2023, quando tivemos aumento de beneficiários e de receita na ordem de 10%", afirma o presidente da Uniodonto, Irno Augusto Pretto.

Segundo ele, a cooperativa precisou parar com todas as operações, pois foi severamente alagada, com 1,80 metro de água no térreo e impossibilidade de subir ao primeiro andar da sede, além da falta de energia elétrica.

"Tivemos que cancelar projetos como a campanha de prevenção do câncer bucal, que ocorre durante o Maio Vermelho e que seria no dia 31 daquele mês." Além disso, a cooperativa precisou cancelar aulas do MBM Company para os cooperados, os dentistas e colaboradores. "Só vamos retomar as aulas de forma presencial, em julho."

Pretto diz que o momento ainda é de reestruturação, com a recuperação dos equipamentos que foram danificados pela enchente e a realização da transferência de todo o sistema para nuvem.

"Para que não sejamos atingidos novamente, seja por falta da luz, ou de água. Agora, na retomada, reunimos a diretoria e estamos com uma nova equipe para fazer captação de novos associados, cooperados, para prestar serviços em áreas que foram atingidas, mesmo as outras, para nós termos estarmos mais próximos aos beneficiados."

O presidente diz que foi feito um adiantamento de R$ 5 mil aos profissionais de áreas atingidas.