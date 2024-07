Cooperativas vinícolas projetam retomada e novos mercados no Rio Grande do Sul

Depois de sofrerem os impactos logísticos e de turismo por conta do desastre climático que atingiu o Rio Grande do Sul em maio, os setores vitivinícola e de enoturismo projetam retomada, ainda que não em níveis habituais para o período, e apostam em novos mercados, especialmente de espumantes, vinhos brancos e não-alcoólicos, para o segundo semestre deste ano.

As cooperativas vinícolas gaúchas, que representam boa parte da produção nacional de vinhos e bebidas derivadas da uva, estão se movimentando para fortalecer e puxar linhas de produtos zero álcool, alcançando e retomando mercados afetados pelos problemas causados pelas chuvas no Estado.

De acordo com dados levantados pelo Sistema Ocergs, entidade que representa as cooperativas do Rio Grande do Sul, os últimos anos foram bons para o cooperativismo do setor. O número de associados, por exemplo, cresceu 8% de 2022 para 2023 no Rio Grande do Sul.

No ano retrasado eram 4.028 associados. Em 2023, o total chegou a 4.369. O número de empregados se manteve estável, com 1.177 postos de trabalho. Além disso, também houve crescimento de patrimônio líquido dos cooperados e de ativos das cooperativas. Apesar disso, o período também registrou uma queda de 32% nas sobras (lucro).

Renê Tonello, presidente do Conselho de Administração da Cooperativa Vinícola Aurora, a maior cooperativa vinícola do País, com 1,1 mil famílias cooperadas, afirmou que os resultados seguiram um percurso 'bom' até o mês de abril deste ano, quando iniciaram as chuvas. Em 2023, o faturamento chegou a R$ 786,2 milhões, 4% a mais do que em 2022. Pelo quinto ano consecutivo, este foi o melhor desempenho da história da cooperativa.

"Passado esse período difícil das chuvas, com a reabertura gradual das estradas e restabelecimento das condições logísticas, mesmo com problemas relacionados a aeroportos, estamos enviando produtos e voltando a receber turistas nas unidades de Bento Gonçalves e Pinto Bandeira e estabelecendo uma normalidade, na medida do possível", pondera.

A Aurora está presente nos 26 estados e no Distrito Federal e em outros 17 países. "O que estamos fazendo é priorizar os canais que já são parceiros da empresa e abrir outros mercados com base no realinhamento da nossa estratégia comercial intensificada desde o ano passado em praças importantes do País", complementa Tonello.

Na Cooperativa Vinícola Garibaldi, com 270 associados, o presidente Oscar Ló avaliou que o ano de 2023 também foi muito positivo, com crescimento de 8% nas vendas, puxado pelos espumantes, e produção de 20 milhões de litros. "Hoje, a Cooperativa Vinícola Garibaldi já tem um pouco mais de 15% do share do mercado de espumantes produzidos e comercializados no Brasil. Estamos prevendo crescimento superior ao registrado em 2023 para vinhos finos e espumantes. O mesmo não deverá acontecer com a categoria suco de uva", projeta.

Sobre o enoturismo, Ló afirmou que já é possível observar uma 'tímida retomada'. "Essa retração seguiu por praticamente todo o mês de junho. Agora, começamos a observar uma tímida retomada. À medida em que os acessos vão sendo restabelecidos, esperamos uma retomada mais significativa do fluxo para o mês de julho, embora com projeções ainda inferiores ao movimento registrado no ano passado", explica.

Já o CEO da Cooperativa Nova Aliança, Heleno Facchin, projeta que, em 2024, a cooperativa espera estabilidade com um faturamento em torno de R$ 220 milhões (em 2023 foi de R$ 270 milhões), especialmente pela quebra da safra em decorrência das chuvas, mas com mais ganho qualitativo dos produtos, o que, inclusive, reverbera nos rendimentos do cooperados. "As famílias já sentem uma melhora na qualidade de vida", reflete. A Nova Aliança tem hoje aproximadamente 610 associados.

Um desses cooperativados, Leandro Tonello, é a quarta geração a ter vinhedos em Nova Pádua, na Serra, e a participar de cooperativa. "Depois de mim, vem meus filhos, espero que eles continuem. É um negócio próprio que tem destino certo da produção, isso proporciona estabilidade", cita, destacando, ainda, o apoio técnico.