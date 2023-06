Rede vê espaço para expansão de novos beneficiários

A rede Uniodonto RS está crescendo e tem muito a avançar. O número de beneficiários aumentou em torno de 10% este ano, na comparação a 2022, seguindo a expansão verificada na saúde suplementar odontológica no Brasil. Nos últimos três anos, o País ampliou em mais de 5 milhões de beneficiários odontológicos, passando de 27 milhões de beneficiários para 32 milhões. Nem os tropeços da economia ou a Covid-19 frearam a expansão da odontologia, que não deixou de avançar nem no início da pandemia. Na Uniodonto RS, são mais de 200 mil beneficiários e 1,2 mil cooperados. Na Uniodonto Porto Alegre, são 157 mil beneficiários e mais de 600 cooperados.

O presidente na Uniodonto Porto Alegre, Júlio César Córdova Maciel, considera que há espaço para crescimento. Isso porque o tíquete médio do plano odontológico é baixo, em torno de R$ 20. "Contempla um rol grande de serviços que a ANS determina e se torna barato pela quantidade de procedimentos que executamos", explica Maciel. Outro fator positivo é o fato de que as empresas estão se dando conta da viabilidade econômica do plano odontológico. Hoje, 70% da carteira é composta de grandes empresas. "Estamos em busca das pequenas e médias empresas, mas atendemos também pessoas físicas", explica.

Apesar dos números positivos, o desempenho das cooperativas odontológicas é menor do que o das grandes companhias. Maciel afirma que a concorrência com empresas de grande poder econômico, que muitas vezes não têm interesse na assistência odontológica e paga valores muito baixos aos profissionais, prejudica o beneficiário. Na cooperativa, a qualidade dos serviços do associado faz a diferença. "O cooperado é o dono do negócio e a Uniodonto é muito bem acreditada por seus sócios, profissionais qualificados", afirma o dirigente, que também é vice-presidente na Uniodonto Federação RS e vice-presidente Político Institucional na Uniodonto Brasil. Para Maciel, um dos entraves para uma maior expansão da rede de cooperados é a falta de conhecimento e de entendimento dos profissionais de odontologia sobre o cooperativismo.

"Sou dentista por vocação, mas hoje administrador do sistema e da Uniodonto Porto Alegre por paixão. O que mais me satisfaz é levar renda para o cirurgião dentista. O sistema cooperativo é um sistema produtor de renda, propulsor da sociedade e das comunidades", argumenta.

Entre as ações com os cooperados, há um esforço para trazê-los mais para dentro da cooperativa, com a oferta de cursos de MBA, de gestão de cooperativismo, por exemplo. Este ano, no Dia C, a Uniodonto está trabalhando com sustentabilidade, ESG. Na convenção nacional, será lançado o prêmio de ESG. "Muitas cooperativas têm ações ambientais e sociais e não temos informação, por isso queremos buscar essas ações e premiá-las", conta o executivo.