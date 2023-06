Unimed Rio Grande do Sul diversifica e fortalece atuação

O Sistema Unimed Rio Grande do Sul prepara uma série de novos produtos para diversificar e fortalecer sua atuação e atrair diferentes públicos. As novidades incluem a criação de planos de saúde de baixo custo até serviços premium para atender o segmento empresarial. Também será ampliada a atuação na área de odontologia. E, após o lançamento da holding em 2022, a RS Empreendimentos, constituída com a participação de todas as 27 Unimeds Singulares do Estado, passa a investir em áreas que vão além de planos de saúde.

O primeiro lançamento da RS Empreendimentos é um residencial sênior living, em parceria com a construtora e incorporadora ABF Developments, que tem em seu portfólio outros dois outros empreendimentos destinados ao público de mais idade.

O residencial Magno Menino Deus será construído no bairro de mesmo nome, em Porto Alegre, e vai oferecer hotelaria de alto padrão e serviços geridos pela Unimed. "Os investimentos da holding serão em serviços acessórios ao plano de saúde, mas sempre mantendo a linha de cuidar das pessoas", conta o superintendente executivo da Unimed Geison Tremea.

No segmento do plano de saúde, o Sistema Unimed está na fase final de testes para lançar um produto de porta de entrada. "Preparamos um plano 'low cost' para oferecer a determinado segmento da população que busca plano de saúde acessível", detalha Tremea. Ao mesmo tempo, o Sistema Unimed passou a oferecer o produto Premium, destinado ao segmento empresarial que busca uma série de serviços que possam facilitar sua gestão da saúde. Traz seguro para viagem internacional, reembolso de determinados atendimentos, checkup anual e até serviços de concierge para ajustar toda a linha de cuidado para esse público.

A oferta de produtos e serviços desenhados para públicos segmentados atende às tendências de mercado ao mesmo tempo em que amplia a atuação do Sistema Unimed, que se fortalece. Em momentos de incertezas econômicas, a união das cooperativas ajuda a viabilizar os projetos. "Acredito que a principal estratégia para driblar esse momento de crise é, sem dúvida, a essência do cooperativismo, a intercooperação. O trabalho conjunto permite uma eficácia de operação com rentabilidade muito mais expressiva do que se tivéssemos uma operadora isolada atuando", reforça o dirigente.

Para Tremea, a principal fortaleza do Sistema Unimed vem da essência de seu modelo de atuação que é o cooperativismo. As cooperativas são a união de médicos e o sistema é formado pela união das cooperativas. "O cooperativismo é a palavra-chave para driblar momentos de dificuldade." Como exemplo, o executivo cita o desafio durante a pandemia com a falta de leitos de UTI. No Sistema Unimed, com a união de todas as cooperativas do Estado, foi formada uma UTI geograficamente distribuída. O atendimento era presencial, mas com gestão virtual. Em poucos meses, foi ampliado o número de leitos de UTI, que serviu de suporte.

Nos últimos anos, o sistema Unimed vem qualificando a rede e a gestão de serviços próprios como forma de se adequar ao aumento do rol de procedimentos da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS). Segundo o dirigente, a evolução dos atendimentos próprios e a rede montada por meio das empresas que compõem o Sistema Cooperativo Empresarial Unimed RS, como a distribuidora de medicamentos Unimed Central de Serviços Auxiliares, contribuem para a eficácia de gestão dos custos.

Outro plano da Federação/RS é a construção, a partir do mês de julho, de um novo complexo administrativo. A sede em Porto Alegre terá sua área duplicada, numa obra que prioriza a sustentabilidade em harmonia com o entorno. O objetivo é ampliar os serviços e oferecer ainda mais conforto a cooperados, clientes, colaboradores e comunidade. O projeto soma-se a outras construções e ampliações recentes da rede. Em 2022, inaugurou o complexo hospitalar da Unimed Vale dos Sinos e a expansão do Hospital Unimed Missões. Este ano, a Unimed Porto Alegre abriu seu primeiro centro de acolhimento relacionado ao Transtorno do Espectro Autista (TEA).

Na avaliação do presidente da Unimed Federação-RS, Nilson Luiz May, o fortalecimento e a renovação do quadro de associados e clientes é resultado dessa série de ações, somadas a um planejamento estratégico e à sinergia das diferentes organizações do Sistema, como a empresa de transporte aeromédico Uniair, a Central de Serviços, a Unicoopmed e o Instituto Unimed. A Federação-RS conta ainda com a Unimed Operadora, além da holding e da Casa da Memória - braço cultural e institucional, que está fazendo parte do circuito cultural da Capital, e neste ano apoiou o projeto do ciclo de palestras Fronteiras do Pensamento.