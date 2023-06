Garibaldi classifica 2023 como um ano de novidades

A edição mais recente do Relatório de Sustentabilidade da Vinícola Garibaldi, que traz dados de 2022, reporta que a cooperativa soma 450 famílias de produtores rurais associados, responsáveis por processar mais de 26 milhões de quilos de uva. Há, também, mais de 220 funcionários. O ano de 2022 encerrou com faturamento de R$ 267,8 milhões. Em termos de produção, foram registrados 4,3 milhões de litros de espumante (cerca de 6 milhões de garrafas), mais de 2,3 milhões de litros de vinho e 10,3 milhões de litros de suco de uva, destacando as três principais categorias de produtos. Neste entrevista, Oscar Ló, presidente da Cooperativa Vinícola Garibaldi, fala sobre este cenário.

Jornal do Comércio - Como a cooperativa trabalha junto à comunidade em que atua?

Oscar Ló - Nossa história começou com o cooperativismo, desenvolveu-se por meio dele e será pelo amparo das diretrizes dessa proposta de atuação que seguiremos caminhando em direção ao futuro. A Cooperativa Vinícola Garibaldi tem orgulho de carregar, em seu nome, esse propósito há 90 anos. Se o contexto, hoje, é largamente distinto do que o cenário de nove décadas atrás, continua sendo a união dos produtores a força que move a vinícola, dentro de um formato de negócio que entendemos ser justo, horizontal e distribuidor de resultados de forma coletiva. Dentro do cooperativismo, promovemos o desenvolvimento sustentável da organização, das pessoas e do meio onde ela está inserida. Somos incentivadores do desenvolvimento econômico, gerando renda e empregos. Somos fomentadores do turismo local, participando das atividades, eventos e programações do município e região. Somos criadores de oportunidades, a exemplo do recente movimento de requalificação de nosso Complexo Enoturístico, que se apresenta como atrativo para visitantes.

JC - O que os clientes podem esperar para o futuro?

Ló - O planejamento de 2023 foi pensado para que esse seja um ano de novidades. Estamos protagonizando lançamentos tanto de vinhos quanto de espumantes que renovam nosso catálogo desde produtos no meio da pirâmide até o topo. Na nossa linha VG, lançamos o tinto Ancelotta e o branco Alvarinho, além de reeditarmos o Marselan, lançado no ano passado. Na linha de espumantes Garibaldi, tivemos o acréscimo do Garibaldi Viognier, do Garibaldi Prosecco Rosé Sweet e do Garibaldi Moscato Zero Álcool. Outras surpresas serão anunciadas ao longo do segundo semestre.

JC - Como avalia o momento do cooperativismo?

Ló - Acredito que estamos num ótimo momento do cooperativismo. Cada vez mais as pessoas entendem que ele pode ser uma alternativa para as relações de trabalho, de modo a criar novos valores em que todos saiam ganhando. Um dos grandes méritos do cooperativismo é estar focado nas pessoas, o que aumenta a qualidade das relações e promove o desenvolvimento sustentável.