Sicoob planeja inaugurar novas agências no Rio Grande do Sul

O Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil (Sicoob), de Santa Catarina, deu início à sua expansão para o Rio Grande do Sul há quatro anos, com foco em operações de crédito rural e na diversificação do perfil de associados. Presente em 97% dos municípios catarinenses, a instituição planeja agora acelerar o ritmo de abertura de unidades no Estado.

Já são 118 postos de atendimento em solo gaúcho. Para este ano, estão previstas a abertura de mais 35 unidades e, em 2024, outras 37, somando 190 unidades no Estado até o final do próximo ano. De acordo com o Banco Central, o Sicoob é a instituição financeira cooperativa com mais pontos de atendimento no Brasil — mais de 4,5 mil.

Em 2022, a região Sul representou um crescimento de 28% para o Sistema de Cooperativas, resultado de uma movimentação de R$ 38,9 bilhões e mais de R$ 23 bilhões em operações de crédito. A distribuição das sobras também apresentou ganho expressivo no eixo Sul, que engloba o estado do Paraná, com alta de 43% em comparação ao ano de 2021. Foram cerca de R$ 535 milhões distribuídos aos associados da região, fruto de um resultado de

R$ 1,2 bilhão (correspondente ao lucro no sistema financeiro tradicional). Em todo Brasil, o resultado foi de

R$ 5,5 bilhões.

Um dos destaques do bom desempenho foi a expansão para o estado riograndense, com um cronograma intenso de inaugurações de agências e o estabelecimento de relações com a população e todos os setores da economia local, enfatiza a diretora administrativa do Sicoob Central SC/RS, Maria Luisa Lasarim.

No ano passado, a Central SC/RS iniciou a implementação de um escritório de representação em Porto Alegre e estruturou e capacitou uma equipe para prospectar parcerias com empresas públicas e privadas e com os municípios.

"Temos tido excelentes resultados no Rio Grande do Sul, principalmente pela vocação que o Estado tem no agronegócio. Embora seja grande a concorrência entre instituições financeiras de crédito rural no Estado, nossa expertise no financiamento do agronegócio tem nos permitido crescer mais que o esperado no mercado gaúcho", diz Maria Luisa.