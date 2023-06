Fundada em Casca, no interior do Estado, Unicred usa Central gaúcha para expandir nacionalmente

Desde 2019, o foco da Unicred tem sido a expansão para além do território gaúcho, a partir de uma reestruturação que incidiu até sobre o nome da regional. A Central RS passou a se chamar Unicred Central Geração, em consonância com o que a cooperativa de crédito está buscando: crescimento nacional e geração de prosperidade ao sistema e associados. Com o movimento expansionista, as cooperativas singulares do Estado passaram a atender também outras regiões do Brasil, o que tem gerado resultados recordes para a Unicred.

As 10 cooperativas do sistema, sediadas no RS, e que atendem todo território gaúcho, possuem agora unidades em Pernambuco, Ceará, Maranhão, Piauí, Rio Grande do Norte, Goiás, Mato Grosso do Sul e no Rio de Janeiro, com mais de 100 pontos de atendimento.

No final de 2022, o resultado total do sistema de cooperativas Unicred foi o maior da história da instituição, somando mais de R$ 156 milhões: crescimento de mais de 10% em relação ao mesmo indicador do ano anterior. Os recursos administrados cresceram 14,1%, com um total de

R$ 6,1 bilhões. Além disso, o número de associados da Central Geração, que era de 74 mil em 2022, subiu para mais de 88 mil neste ano, alta de 18%. Em todo Brasil, são 280.235 associados pela Unicred.

"Para conquistar esta marca tão importante, nos dedicamos principalmente aos nossos cooperados, buscando alinhar inovação, crescimento sustentável, expansão e constantes novidades em produtos e serviços. Igualmente, ampliamos nossos serviços e canais digitais e lançamos ferramentas para facilitar o acesso de cooperados a todos esses benefícios, assim como uma significativa melhora em nossa eficiência operacional", diz Emerson Irion de Oliveira, diretor de Desenvolvimento e Negócios da Unicred Central Geração.

Os ativos totais do Central Geração somaram R$ 6,9 bilhões em 2022, valor 15,3% superior ao registrado em 2021 (atualmente está em R$ 7,6 bilhões), sendo que o capital social conquistado foi de R$ 500,8 milhões, 6,5% maior que no ano anterior.

A carteira de crédito chegou a R$ 4,1 bilhões, o que representa uma evolução de 13% em relação ao ano anterior. Em todo Brasil, a carteira de crédito atingiu R$ 14,3 bilhões. "Queremos seguir com uma expansão saudável para novos territórios e temos perspectivas otimistas. Avaliamos que nosso crescimento foi bastante positivo nos últimos anos, o que permite projetar excelentes resultados para o futuro", analisa.

Fundado em 1989, o Sistema Unicred nasceu no município de Casca, no interior do Rio Grande do Sul. Em sua história, a Unicred se destacou pela atuação especializada para cooperados que atuam no ecossistema da saúde, mas, com o passar dos anos, foi captando demais perfis de sócios, sobretudo os associados de ambiente urbano.

O sistema Unicred possui hoje um portfólio completo de serviços financeiros, que se igualam aos produtos oferecidos pela maioria das instituições financeiras tradicionais. Soluções como investimentos, linhas de crédito e consórcios estão entre as mais procuradas, assim como a Precaver, considerado o maior plano instituído de previdência privada do Brasil.

A marca também fechou parceria com o BTG Pactual, em 2022, para o uso da plataforma de investimentos do banco. "Em relação à área da saúde, seguimos expandindo vocacionados por este segmento, como foi com Pernambuco - onde há um ecossistema da saúde muito forte e consolidado - ainda sem deixar de lado outras áreas profissionais que também atendemos, claro", conclui Oliveira.