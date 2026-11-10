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Publicada em 10 de Novembro de 2026 às 06:00

Imóvel ganha força como segurança patrimonial

É preciso analisar todas as possibilidades antes de decidir por crédito imobiliário

É preciso analisar todas as possibilidades antes de decidir por crédito imobiliário

Magnific/Divulgação/JC
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Cláudio Isaías
Cláudio Isaías Repórter
Vinícius Dal Castel, ouvidor e conselheiro do Conselho Regional de Corretores de Imóvesis (Creci)-RS, destaca que muitos clientes estão aproveitando o momento para adquirir imóveis à vista. "Com os juros elevados e a maior volatilidade de outros investimentos, o imóvel volta a ganhar força como uma alternativa de segurança patrimonial", afirma.

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