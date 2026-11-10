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CapaConstrução CivilCidade

Publicada em 10 de Novembro de 2026 às 00:20

Plano Diretor põe em debate os rumos de Porto Alegre

Urbanista Cibele Vieira Figueira

Urbanista Cibele Vieira Figueira

/PUCRS/Divulgação/JC
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especial para o JC
A construção civil de Porto Alegre vive um período de retomada, mas o crescimento do mercado imobiliário traz à tona uma discussão que vai além dos lançamentos e da valorização dos terrenos: como a Capital pretende crescer nas próximas décadas? Com a revisão das regras urbanísticas e a perspectiva de mudanças no potencial construtivo de diferentes regiões, o desafio é conciliar os interesses do setor com a capacidade da infraestrutura urbana, a preservação da identidade dos bairros e o acesso à moradia.

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