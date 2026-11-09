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CapaConstrução CivilImóveis

Publicada em 09 de Novembro de 2026 às 21:14

Mercado imobiliário do RS: crescimento, investimentos e tendências

Prédio Oslo (ao centro), em Passo Fundo, foi entregue recentemente pela construtora DLL Engenharia

Prédio Oslo (ao centro), em Passo Fundo, foi entregue recentemente pela construtora DLL Engenharia

/DLL Engenharia/Divulgação/JC
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especial para o JC
Marcado por diferentes dinâmicas, o mercado imobiliário gaúcho é tão diverso quanto o próprio Rio Grande do Sul. Cada região tem sua vocação e seu perfil de comprador – com oportunidades a serem exploradas. O cenário dos últimos anos, entretanto, tem sido desafiador, de acordo com o Sindicato da Indústria da Construção Civil no Estado do Rio Grande do Sul (Sinduscon-RS).

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