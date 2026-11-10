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Publicada em 10 de Novembro de 2026 às 00:20

Consumidor deve ter paciência na aquisição de imóvel para evitar juros altos, defende especialista

Professor na Escola de Negócios da Pucrs, Gustavo Moraes, diz que consumidores devem evitar financiamentos de longo prazo

Professor na Escola de Negócios da Pucrs, Gustavo Moraes, diz que consumidores devem evitar financiamentos de longo prazo

Arquivo pessoal/Divulgação/JC
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Cláudio Isaías
Cláudio Isaías Repórter
Quem deseja comprar um imóvel no próximo ano deve agir com muita paciência e esperar o quanto for necessário para evitar juros altos em um financiamento imobiliário. A dica é do economista e professor na Escola de Negócios da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (Pucrs), Gustavo Moraes, ao destacar que é provável que 2027 seja um ano de juros altos em todas as linhas de crédito, inclusive no mercado imobiliário.

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