Momento da construção civil exige cautela, diz presidente do Sinduscon-RS

Juros elevados, custos de construção em alta, crédito restrito e falta de mão de obra qualificada estão entre os principais entraves à recuperação da construção civil gaúcha em 2026. O setor também aponta a necessidade de maior segurança jurídica, agilidade nos licenciamentos e investimentos em infraestrutura e habitação para estimular novos empreendimentos. Nesta entrevista, o presidente do Sinduscon-RS, Rafael Garcia, analisa os gargalos e as perspectivas para a atividade, além de discutir o futuro do mercado imobiliário e as prioridades para o desenvolvimento do Estado.
Jornal do Comércio - Qual é o balanço da construção civil gaúcha em 2026 até o momento?
Rafael Garcia - A construção civil ainda enfrenta um cenário de recuperação mais lenta do que a economia como um todo. O momento exige cautela, mas também mostra a resiliência do setor. Temos desafios importantes pela frente, como juros elevados, custos pressionados e falta de mão de obra. Mesmo diante desse ambiente desafiador, o setor mantém sua capacidade de geração de emprego e renda. Entre janeiro e agosto de 2026, tivemos saldo positivo de 3.858 vagas formais, com crescimento de 2,76% no estoque de trabalhadores. Hoje, a construção civil representa aproximadamente 144 mil empregos formais no Rio Grande do Sul e, considerando os impactos diretos e indiretos, movimenta cerca de 500 mil postos de trabalho.
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