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Publicada em 10 de Novembro de 2026 às 06:00

Porto Alegre mantém força nas vendas de imóveis, mas juros elevados e estoques são desafios

Cyrela aposta em apartamentos compactos, como este na Lucas de Oliveira, com studios de até 25 metros quadrados

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/TÂNIA MEINERZ/JC
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A construção civil do Rio Grande do Sul mantém sua relevância na geração de emprego, renda e desenvolvimento econômico no Estado, mas enfrenta uma recuperação mais lenta do que a economia estadual. O descompasso ficou evidente no primeiro semestre de 2026, quando o Estado cresceu 3,3%, enquanto o setor recuou 0,3%. Em 2025, a diferença também foi registrada: a atividade econômica gaúcha avançou 0,9%, ante alta de 0,3% da construção, conforme dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) e Departamento de Economia e Estatística (DEE)-RS. O cenário, marcado por juros elevados, custos pressionados e dificuldades para contratar trabalhadores, exige cautela das empresas, segundo o presidente do Sinduscon-RS, Rafael Garcia.

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