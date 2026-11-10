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CapaConstrução CivilAvaliação

Publicada em 10 de Novembro de 2026 às 06:00

Falta de mão de obra gera "apagão" na construção civil

Preocupação do sindicato é com o envelhecimento dos profissionais e com o desinteresse dos jovens pela construção civil

Preocupação do sindicato é com o envelhecimento dos profissionais e com o desinteresse dos jovens pela construção civil

TÂNIA MEINERZ/JC
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Cláudio Isaías e Agências
O setor da construção civil no Rio Grande do Sul enfrenta escassez de mão de obra. A situação é classificada como um “apagão” de trabalhadores por Ricardo Lonzetti, vice-presidente do Sindicato das Indústrias da Construção Civil do Rio Grande do Sul (Sinduscon/RS). Segundo ele, as novas gerações têm demonstrado preferência pelo trabalho informal em aplicativos em detrimento da estabilidade do emprego formal no setor.

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